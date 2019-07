蘋果AR眼鏡 能幫助視力患者看見全景

蘋果 (AAPL-US) 相信擴增實境 (AR) 能夠在醫療領域中應用,甚至幫助視力嚴重的患者看見真實世界的全景。

美國專利及商標局 (US Patent and Trademark Office),週二(9 日) 授予蘋果專利的一項名為「擴增實境來扭曲圖像」(Augmented Reality Device to Warp Images)的專利,旨在幫助視障患者。

不過依照這份專利的理論來看,配備 AR 眼鏡的用戶,所看見真實世界的圖像是被扭曲的,但是視障患者仍然能夠清楚看見。

來自蘋果專利中為視障患者申請專利的圖像說明 (圖片: 翻攝自 Apple Insider)

造成視力模糊的原因,有許多不同事件和條件的影響,例如由於年齡導致的視力普遍減弱、或者糖尿病、視網膜問題,眼睛盲點在內的健康問題可能形成視覺模糊,以及眼睛因創傷事件而受損等等。

由於這項扭曲功能 (Warping),依然會將視覺盲點的區域壓縮至障礙物後方,因此用戶仍可以看見他們照理說看不到的區域,並且用戶移動眼睛時還能開啟視線追蹤模式,一旦確認了用戶視線,就可以改變扭曲區域,以符合用戶特別注視的位置。

蘋果專利中解釋了如何扭曲現實世界場景的圖示 (圖片: 翻攝自 Apple Insider)

對於那些視力完好的人來說,這款 AR 眼鏡甚至可以採取類似的方法,來放大查看某個位置,這可能對視力正常的用戶有益。

這份專利文件主要涉及使用行動裝置例如 iPhone 或 iPad,進行處理和顯示扭曲的圖片,使用,但可以在增強現實眼鏡中採用相同的技術。