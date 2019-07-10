蘋果供應鏈健鼎Q2營收132億元季增1成 創同期新高

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 6 月營收優於市場預期，達 44.2 億元，推升第 2 季營收 132.84 億元，創歷年同期新高，季增 10.15%，年增 4.25%，對於第 3 季營收，健鼎指出，能見度並不高，將力拚達成去年同期 147 億元水準。

健鼎今 (10) 日盤後公布 6 月營收為 44.22 億元，月減 3.41%，年增 4%，第 2 季營收 132.84 億元，創歷年同期新高，季增 10.15%，年增率 4.25%，累計 2019 年上半年 253.44 億元，年增率 4.42%。

健鼎第 2 季營收超越 130 億元市場預估目標，第 2 季在人民幣匯率有利、銅箔基板 (CCL) 價格報價平穩且出貨順暢之下，法人估第 2 季稅後純益將超越 11 億元，每股純益由 2.1 元起跳；至於第 3 季，健鼎表示，目前訂單能見度並不高。

健鼎營收單季新高是去年第 3 季的 147.23 億元，公司今年第 3 季也以此為挑戰目標。

健鼎今年第 1 季稅後純益 10.78 億元，以目前股本 52.56 億元計，每股稅後純益 2.05 元，居 PCB 全製程廠首季每股純益之冠， 目前手機客戶涵蓋包括華為、三星、小米等品牌，而第 1 季汽車板的營收超過 20% 的比重。

健鼎主管指出，不追求汽車板營收快速成長，而以獲利正常發展為主。由於台 PCB 廠大力以價格競爭切入汽車板市場，健鼎已捨棄部分低毛利率訂單，改以爭取高階產品為主。

健鼎 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。