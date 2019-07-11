不同於川普提名的新理事 鮑爾反對美國恢復金本位

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (10 日) 對國會表示，美國恢復金本位並不是個好主意，他同時強調，不要將這個看法視為對總統新提名理事的批評。

在回答民主黨議員 Jennifer Wexton 提問時，鮑爾特別強調這不是針對謝爾頓 (Judy Shelton) 的批評，而是因為如果用黃金去穩定美元價格，聯準會就很難做到擴大就業和穩定物價這兩個最重要的任務。

謝爾頓是川普新提名的聯準會理事，她主張貨幣政策改革，並回歸金本位制。

鮑爾表示，在近代歷史上，很多次黃金價格所發出的信號，都不利於完成這兩項任務，目前也沒有其他國家使用它來穩定貨幣。

鮑爾說，一旦回歸金本位制，則失業率可能上升或通膨可能劇烈波動，而為此採取應對措施，將不再成為聯準會的職責。

19 世紀中期開始，歐美各國採金本位制，各國貨幣價值取決於貨幣的「含金量」或可兌換的黃金。二次世界大戰後，美國聯合多國召開「布列敦森林會議（Bretton Woods Conference）」，確立了「美元與黃金掛鉤、各國貨幣與美元掛鉤」的兌換方式，明定 1 盎司黃金為 35 美元，國際開始以美元做為主要交易貨幣。

1960 及 1968 年兩度金價大漲，造成美國黃金儲備流失、美元大幅貶值，35 美元的官方價格再難維持，最終美國總統尼克森在 1971 年宣布棄守金本位制。

謝爾頓上週獲川普提名為聯準會理事，她主張恢復金本位制，認為恢復金本位制，為美國提供一個在全球貨幣保持突出地位的機會。

在 2018 年的文章中，謝爾頓指出，如果加密貨幣的吸引力，在於它們提供了一種通用貨幣的能力，以及為貨幣保值的能力，那麼參考歷史經驗可以發現，經典的國際金本位制就能實現這樣的功能。