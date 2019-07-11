英特爾8500項無線專利已有獨家銷售對象 蘋果呼聲最大

根據 IAM，在報導稱英特爾 (INTC-US) 拍賣約莫 8500 項無限專利後數週，英特爾現已下架該產品組合，且與一位不具名買家協商大部分該產品的獨家銷售。

雖然英特爾未揭露該買家身份，但報導推測可能是蘋果 (AAPL-US)。

英特爾也沒有指示潛在買家是代表自家參與拍賣的公司或個人，還是財團，但有鑑於眾多報導稱，蘋果對英特爾整體智慧手機數據機業務很感興趣，因此外界認為蘋果是最有可能的競標者。

據報導，英特爾打算出售其專利產品組合中的 8500 項資產，其中包括 6000 項有關 3G、4G 和 5G 蜂窩標準的專利，以及 1700 項無線實施技術專利。

知名分析師郭明錤表示，一如傳言所料，該產品組合顯然對蘋果有巨大價值，因為蘋果正在發展自家手機數據機，準備在 2022 年或 2023 年完成。外界廣泛預期蘋果明年將推出首款 5G 的 iPhone。

今年 4 月，在蘋果與高通達成協議不久，英特爾宣布退出 5G 智慧手機業務，因為蘋果與高通簽訂多年供應協議，由高通供應未來 iPhone 的 5G 數據機。

據報導，英特爾宣布退出後，蘋果就有意收購其智慧手機數據機業務一大部分，還可能包含英特爾德國分部，加上這 8500 項專利，這會讓蘋果在 5G 相關智慧財產權上如虎添翼，推進其無線技術的發展。