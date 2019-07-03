美中貿易只是暫時休兵 聯準會第4季降息機率仍高

美中貿易戰拖累全球經濟成長動能，市場對聯準會降息抱持高度期待，儘管美中貿易戰因暫時休兵使局勢緩解，但宏利投信認為，聯準會貨幣政策將朝溫和寬鬆邁進，預計第 4 季就會降息。

宏利投信指出，美中貿易雖然暫時休兵，但 G20 會議中並未提及談判時間表和細節，因此貿易局勢前景仍然不明朗，相關產業仍可能減產以降低風險， 下半年的全球經濟發展將因貿易緊張局勢、聯準會貨幣政策、中國刺激經濟措施的影響而持續波動。



在中國市場部分，宏利投信認為，中國過去三個季度推出的經濟刺激措施，確實對穩定經濟發揮成效，但這一輪中國經濟刺激措施並使新興市場受惠，甚至還讓經濟前景蒙上陰霾。

宏利投信分析，中國新一輪寬鬆主要聚焦內需消費，而非過去焦於房地產和基礎建設，因此無法惠及其他市場。此外，其減產與削減產能的行動已無法推升商品價格，甚至抑制價格，使得受惠減產的新興市場正面效益有限。

瑞銀認為，美中雙方不急於達成協議，原因在於兩國領導人認為手上還有強牌可當籌碼。以美國來說，美聯準會近期聲明讓美國總統川普認為央行可望協助緩解貿易戰對經濟的拖累，且美股標普 500 指數還一度創上歷史新高點，今年迄今的回報率接近 19%。

至於中國部分，瑞銀認為，中國雖有經濟放緩壓力，但政府仍有財政和貨幣政策可支撐經濟增長。

瑞銀預估，中國今年將進一步下調存款準備金率 100 至 200 個基點，並且可能對美國採取施壓，包括威脅禁止稀土出口，或限制某些美國公司進入中國市場等。