中間商：貿易戰加速美國轉移採購 威脅中國工廠生存

據《彭博》報導，全球最大的消費品供應商指出，在美中貿易戰局勢之下，美國零售商正加速將供應來源撤離中國，讓中國工廠面臨存亡危機，變得「緊張與絕望」。

在百慕達註冊、香港掛牌的利豐 (0494-HK)，核心業務正是消費品出口，將低成本亞洲工廠生產的商品，銷往美國零售巨頭，因此清楚兩方目前面對的難題，公司目前在亞洲為 Walmart 、Nike 等全球最大的零售商設計、採購和運送消費品。

美供貨商轉出中國

利豐行政總裁馮裕鈞表示，美國客戶正在敦促供貨商將生產轉出中國，這使得中國會見到更多工廠關閉。

馮裕鈞說，企業本來就利潤微薄，而且多數公司在中國有很高的產量，如果關稅被提高至 25%，客戶肯定會非常擔心。

雖然美國和中國已恢復談判，但越來越多的跡象表明，長期依賴中國做為世界工廠的全球供應鏈，正發生根本而永久的改變，如英特爾、蘋果及亞馬遜等企業，都在重新評估全球供應鏈。

矽谷出身的馮裕鈞表示，貿易戰導致人們停止投資，因為他們不知道去哪裡投資。做為美中兩國的中間商，在 2015 年，利豐在中國的採購量占比為 59%，今年將首次降至 5 成以下。

歐洲與非美的買入機會

越南可能是最直接的受益者，馮裕鈞表示，匆忙離開中國的美國零售商，已經拿下了越南所有的製造產能，但另一方面，他們也已經沒有額外產能來接納美國公司。

這所帶來的改變之一，是讓中國企業絕望地降低要價，供貨給歐洲及日本的消費品牌，反倒為歐日公司提供了機會。

馮裕鈞說：「這是歐洲和非美國零售商的買入機會，在中國，有很多工廠的訂單愈來愈少。他們實際上對任何人報出了相當不錯的價格。」

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