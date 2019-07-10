新興市場專家：土耳其經濟面臨崩壞風險

土耳其上周六突然撤換央行總裁，該國總統厄多安 (Tayyip Erdogan) 對經濟政策又多了一分掌控力，專攻新興市場的投資機構 Ashmore Group Plc. 出具最新報告，指出厄多安如此一意孤行，將使土耳其經濟面臨崩壞的風險。

與拉丁美洲其它獨裁政權相較，土耳其經濟結構比較多元，雖然不像委內瑞拉那樣高度依賴單種天然資源，但 Ashmore Group 分析，土耳其如今卻是走在錯誤的政策道路上，再這樣下去，經濟也要陪葬。

彭博社報導，Ashmore 研究部主管 Jan Dehn 認為，從目前總體經濟惡化的情況分析，土耳其未來政策很可能朝向資本管制、企業國有化的方向發展，私人企業也更難保護自己的資產。

Dehn 指出，要重新採行好的政策，會消耗高昂的政治成本，這也是為什麼就算政治家走上錯誤道路也鮮少回頭的原因。然而拖得愈久，未來的成本只會愈高，不把根本問題解決，最終只會帶來經濟危機。

目前土耳其當局否認有任何資本管制的計畫，也表示會固守自由市場的法則。而 Dehn 呼籲，土耳其政府的當務之急，並非是表面上的通膨、成長放緩、匯率疲弱或是投資減少等問題，而應該專注在選擇好的外交政策與貨幣政策、減少政府干預、發展當地金融市場，並且還需解決儲蓄率過低的問題。

土耳其政府把目前的經濟問題怪罪在私營企業表現不彰，但這種方式反而會令投資人與企業主更對土耳其怯步。既然經濟前景轉壞，投資人與企業主都會試著避險，因此可能出現資金外流、投資下滑的現象。

如果土耳其政府未來將要採取措施，面對資金外流情形，是否很可能實資本管制？如果覺得私人企業經營不良，是否可能會展開國有化行動？但 Dehn 認為，如果土耳其政府真的這樣做，未來將會落得缺乏資金與信譽、經濟仍然無法成長，最終跌入經濟危機之中。

土耳其前央行總裁 Murat Cetinkaya 於上周六 (6 日) 突遭撤換，引起金融市場一陣騷動。厄多安早前一再呼籲降息，但央行不為所動。土耳其基準利率為 24%，央行不願降息是為了支撐里拉匯率穩定。

這個消息讓里拉周一跳空貶值 2%，周三台北晚間 6:41，里拉兌美元貶值 0.05%，報 1 美元兌 5.74482 里拉。

里拉今日走勢 (圖: tradingeconomics.com)

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