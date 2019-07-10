【日盛投顧】收復所有均線 季線仍為多空分水嶺

◆盤勢分析

1. 週三台股開高走揚，受美科技股彈升激勵，再加上市場傳出華為將有條件解禁、美將豁免中國 110 項輸美產品關稅，指數重返月線之上，最終指數上漲 95.70 點，漲幅 0.89%，收在 10,798.48 點，成交金額為 1033.98 億元。三大法人合計買超 52.16 億元，外資買超 11.84 億元、投信買超 1.49 億元、自營商買超 38.83 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：量價齊揚，後勢漲勢要延續，需出量突破月均量。

（2）、均線：收復所有均線，支撐季線（10690 點）附近，壓力為 7/1 高點約 10900 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，開始收斂，9 日 K 值（42）低於 50，短線整理格局。

3. 櫃買指數漲幅 0.45%，收在 140.20 點，漲勢相對加權指數落後。支撐為月線（約 137.2 點），壓力為約 142 點，KD 指標開口反轉向上，9 日 K 值（87）高於 50，短線偏多格局。

4. 重點：指數以季線為多空分水嶺，不宜跌破，7/3 空方缺口未封閉前，區間震盪機率較大，台股選股方向可留意營收成長股、IC 設計、5G、光學元件、運動休閒、PCB 等。

電子股反彈 金融穩步紅盤

1. 營收成長股：4953 緯軟、6230 超眾、3680 家登、9941 裕融、8924 大田、3131 弘塑等 6 月營收年增達雙位數成長，股價受市場青睞。

2. 光學元件：3008 大立光本周四將召開法說會，法說前股價重返季線支撐，帶動相關個股 3406 玉晶光、3019 亞光、3362 先進光、6209 今國光等股價聯袂走揚。

3.IC 設計：受惠大客戶 AMD 最新第三代處理器上市，5269 祥碩股價攻克年線，3034 聯詠除了華為有條件解禁受惠外，第二季營收創單季歷史新高，股價呈現反彈。

4. 運動休閒：運動產業需求旺，族群個股輪漲，如運動器材 1736 喬山、1593 祺驊、1515 力山、健身房 8462 柏文、高爾夫相關 6670 復盛應用、8924 大田、製鞋 9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY、9904 寶成、9938 百和等。

5. 區塊鏈：比特幣本周揚升至 13000 美元，加上 FB 新的加密貨幣 Libra，備受關注，帶動相關個股 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺、3443 創意、3661 世芯 - KY、2377 微星、2376 技嘉等股價收紅。但族群營收呈現下滑，短線題材視之，中長期尚需觀察營收變化。