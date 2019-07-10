〈南亞科法說〉Q2毛利率跌破40% 純益寫11季新低 EPS為0.9元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日公布第 2 季財報，毛利率 34.9%，跌破 40% 大關，季減 5.8 個百分點，營益率 22.5%，季減 4.1 個百分點，雙率均寫 10 季低點。雖然銷售量季增 3 成，但受到 ASP 較上季衰退逾 1 成影響，稅後純益 27.49 億元，季減 23.3%，年減 75.5%，每股純益 0.9 元，稅後純益與 EPS 均為 11 季低點。

南亞科第 2 季合併營收 124.41 億元，季增 9.4%，年減 49.4%，毛利率 34.9%，季減 5.8 個百分點，年減 20.1 個百分點，營益率 22.5%，季減 4.1 個百分點，年減 24.3 個百分點；稅後純益 27.49 億元，季減 23.3%，年減 75.5%，每股純益 0.9 元。

南亞科上半年合併營收 238.13 億元，年減 45.1%，毛利率 37.7%，年減 15.9 個百分點，營益率 24.5%，年減 21.2 個百分點；稅後純益 63.35 億元，年減 65.83%，每股純益 2.09 元。

南亞科表示，第 2 季因各應用市場區塊需求增加，DRAM 銷售量季增逾 3 成，位元銷售量也較上季成長，但產品平均價格較上季衰退 14-16%；業外收益達 6.1 億元，主要來自利息收入、權益法認列投資與台幣貶值貢獻匯兌利益，所得稅費用為 6.57 億元。

此外，為加速研發以提升競爭力，持續調撥 5-10% 產能，作為製程與產品研發使用。