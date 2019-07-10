蘋果調整MacBook產品線攻開學季商機 台供應鏈受惠

蘋果 (AAPL-US) 宣布調整 MacBook 筆電產品線，將停售 12 吋 MacBook，轉推新款 MacBook Air 及 MacBook Pro ，搶開學季商機，市場解讀，在產品線調整後，市場定位更清楚，將有助產品銷售動能，加上開學季到來，台供應鏈廠商迎來旺季，包含組裝廠廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、機殼廠可成 (2474-TW)、雙鴻 (3324-TW) 等相關散熱模組廠，營運都可望受惠。

翻開去年銷售狀況，除了蘋果主推的 iPhone 和 iPad 的銷量下滑，研調機構 Gartner 年初統計也指出，去年全年蘋果 Mac 出貨也下滑，總共出貨 1800 萬台，年減 5%，市占率也降至 6.9%，下降 0.3 個百分點。

法人認為，雖然去年蘋果 Mac 系列電腦銷量減少，但是仍有基本客群，包含軟體專業人士，因為要幫 iPhone 或 iPad 寫軟體，必須使用 Mac 撰寫，現在蘋果調整筆電產品，清楚區分筆電產品定位，如主打輕薄攜帶的 MacBook Air 及專業版的 MacBook Pro，可望打開銷售動能。

蘋果昨日宣布，推出新款 MacBook Air 及筆電，使用更高品質的「TrueTone」螢幕，同時增加 Touch Bar 觸控條，價格也降 36900 元，成為蘋果最不昂貴的筆電，另外也同步升級入門款的 MacBook Pro 筆電，價格則落在 39900 元。

蘋果也重新汰換所有筆電產品，宣布停售 12 吋 MacBook，以及更舊、沒配備 USB-C 連接埠的 MacBook Air，等於消費者能選擇最小尺寸的蘋果電腦是 13 吋的 MacBook Air 和 MacBook Pro，蘋果也瞄準開學季推出一系列優惠活動。