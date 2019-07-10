5G商用進程加速 基地台產值看俏 廣達將受惠

上海世界行動通訊大會 MWC 日前落幕，隨著中國公信部宣布，今年 6 月將提早發放 5G 商用執照，各大廠聚焦 5G 基礎建設，將加速通訊發展邁向商用，市場也預估，至 2025 年 5G 基地台市場總產值可望達到 725 億美元，法人點名，代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達主攻伺服器事業，未來將發展出自家生態系統，營運可望受惠。

全球 5G 通訊建設進程加速，包含韓國、美國、瑞士、英國、義大利、西班牙等各國陸續有運營商開始提供 5G 商用服務，中國也提前釋照，預期將推升相關基礎建設成長動能，台灣也加速 5G 基礎建設，9 月受理業者申請參與 5G 競標，12 月啟動競標，力拚明年 1 月完成首波 5G 釋照。

雲達主攻雲端伺服器事業，今年 2 月才獲日本樂天集團公告，將採用廣達伺服器硬體布局 5G 通信市場，雲達日前也宣布，與中國設備商佰才邦、賽特斯合作，今年也攜手英特爾 (INTC-US)、日本樂天、紅帽，共同研發推出下一代 5G 雲端運算解決方案。

法人認為，在 5G 通訊市場帶動下，基地台市場已從原先專網、室內覆蓋、小基站等應用，逐漸發展成大型基地台，估到 2025 年之前 5G 基地台市場總產值可望達到 725 億美元，而雲達積極布局建立自家生態系統，可望成華為、中興、愛立信、諾基亞、三星以外的設備商，在 5G 趨勢帶動下，營運將逐步受惠。