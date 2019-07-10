代工廠6月營收 緯創創今年新高 產業迎Q3旺季

代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 陸續公布 6 月營收，其中緯創營收 775.18 億元，月增逾 2 成，創今年新高，展望本季，法人表示，代工廠將進入傳統旺季，預期在新品帶動下，出貨及營收，都將優於第 2 季。

廣達 6 月合併營收達 789.36 億元，月減 10.99%、年增 20.05%，累計今年前 6 月合併營收 4670.71 億元，年增 8.84%，第 2 季營收 2757.41 億元，季增 24.58%、年增 32.42%。

廣達表示，6 月 NB 出貨量為 340 萬台，月成長 30 萬台，第 2 季出貨 870 萬台，季增 19.2%，符合原先預期，上半年 NB 出貨量達 1600 萬台，下半年在 G20 後全球經濟環境仍不穩定情況下，雖然是傳統消費性電子產品的旺季，但客戶仍偏保守，伺服器產品方面，則仍維持先前全年有雙位數成長的目標，

緯創 6 月合併營收達 775.18 億元，月增 20.23%、年增 15.67%，累計今年前 6 月合併營收 4117.54 億元，年增 1.32%，第 2 季營收 2055.39 億元，季減 0.33%、年增 8.55%。

緯創表示，6 月 NB 出貨量為 180 萬台、桌機出貨量 120 萬台、顯示器為 75 萬台、伺服器則為 18 萬台，合計第 2 季各產品出貨為 420 萬台、340 萬台、207 萬台、52 萬台，分別季增 16%、3%、9%、9%。

累計緯創今年上半年 NB 出貨 780 萬台、桌機出貨 670 萬台、顯示器出貨 397 萬台、伺服器則為 99.5 萬台。

緯創表示，6 月主要受季底效應及客戶因應美中貿易戰提早拉貨影響，NB 出貨量明顯增加，加上其他產品及緯穎 (6669-TW) 挹注營收表現，整體營收月增達 2 成，展望下半年，本季將邁入產業傳統旺季，各產品都有望持續成長，預期本季表現將優於第 2 季。

和碩表示，6 月合併營收，達 881.77 億元，月減 10.33%、年增 16.09%，累計今年前 6 月合併營收 5933.79 億元，年增 7.47%，第 2 季營收 2990.85 億元，季增 1.63%、年增 10.26%。

和碩表示，6 月 NB 出貨量為 90 萬台，桌機出貨量為 70-85 萬台片，主要受新舊產品交替影響，出貨狀況略微下滑，合計第 2 季 NB 出貨 240 萬台、桌機出貨量則為 250-260 萬台片，季增皆逾 2 成，累計今年 NB 出貨 420-435 萬台、桌機出貨 450-475 萬台。

和碩表示，展望本季表現，預期進入產業傳統旺季後，3 大產品線包含 NB、資通產品、消費型電子產品動能都將往上提升，樂觀看待本季表現。

英業達上周公布 6 月合併營收，達 477.07 億元，月增 16.68%、年增 6.24%，為今年以來單月新高，累計今年前 6 月合併營收 2426.69 億元，年增 4.73%，第 2 季營收 1278.03 億元，季增 11.26%、年增 0.71%。

仁寶 6 月合併營收，達 859.79 億元，月增 1.63%、年減 3.51%，累計今年前 6 月合併營收 4629.98 億元，年增 6.69%，第 2 季營收 2523.99 億元，季增 19.85%、年增 6.1%。