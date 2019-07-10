望穿秋水！蘋果HomePod夏末在台上市

蘋果 (AAPL-US) 的智慧型喇叭 HomePod 終於要來了！自 HomePod 在 2017 年的 WWDC 蘋果開發者大會上與世人見面後，到了隔年 2018 年陸續於歐美市場上市，接著在 2019 年 1 月於中國和香港推出。而到了今 (10) 日，台灣與日本的消費者們也終於可在蘋果官網上看到 HomePod 的蹤影。

望穿秋水！蘋果 HomePod 夏末在台上市。(圖片：翻攝自蘋果台灣官網)

蘋果 HomePod 在台灣的售價為新台幣 9900 元，在顏色選擇方面有白色與太空灰色兩種，預計今年夏末會正式在台上市。

(圖片：Investing.com)

在使用條件上，需要搭載 iOS 12 或後續版本的 iPhone 5s 或後續機型、iPad Pro、iPad (第 5 代或後續機型)、iPad Air 或後續機型、iPad mini 2 或後續機型，或 iPod touch (第 6 代)。

尺寸方面，高 17.2 公分、寬 14.2 公分，重量為 2.5 公斤。內建 A8 晶片、七個號角式高音喇叭陣列。並有六個麥克風陣列，可供遠距使用 Siri。而內建的低頻校準麥克風，更可自動校正低音。其他的音訊技術還有直達和環繞音訊波束成形處理、高清晰錄音室等級動態處理，已及支援立體聲揚聲器組合等。

音訊來源支援 Apple Music、購自 iTunes 的音樂內容、iCloud 音樂資料庫、Apple Podcast、Beats 1 即時廣播，以及透過 AirPlay 在 HomePod 上播放 iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV，以及 Mac 上的其它音訊內容。

無線技術方面，支援 802.11ac Wi-Fi 無線網路，以及 MIMO 技術。另外藍牙版本為 5.0，並支援 AirPlay 2 可提供在多重空間的揚聲器支援。