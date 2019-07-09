搶先曝光! 谷歌Pixel 4 XL雙鏡頭+高額頭螢幕亮相

科技部落客 OnLeaks，週二 (9 日) 再度聯手 Pricebaba 網站，釋出谷歌 (GOOGL-US) Pixel 4 XL 的一系列 3D 彩線圖，並且照例製作了 360 度影片，而從外觀上看，谷歌旗艦機 Pixel 4 XL 最令人注意的就是手機上方邊框增厚的「額頭」設計。

從圖片看來，Pixel 4 XL 手機右側聽筒附近，仍有空間容納新的零件設計。OnLeaks 推測這可能會是配置能隔空滑手機的 Soli 雷達晶片，用來進行臉部識別功能，或指紋掃描器。

醉心釋出的圖片中能見 Pixel 4 XL 手機上出現「高額頭」(圖片：翻攝自 OnLeaks 與 Pricebaba)

即將在今年 10 月推出下一系列旗艦機 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 的谷歌，5 月初才發表 Pixel 3a，不到一個多月就有 Pixel 4 旗艦機系列的 3D 彩線圖在部落格上曝光。

最新釋出的 Pixel 4 XL 圖片與上月釋出的 Pixel 4 的 3D 彩現圖外型相似，同樣採用了方塊補丁的相機設計，據傳 Pixel 4 系列相機設計，可能為雙鏡頭配置，與兩功能未知感測器。

據傳雙鏡頭相機裡，其中一個鏡頭為長焦鏡頭，此外，Pixel 4 XL 與 Pixel 3 一樣，並沒有內建 3.5mm 耳機孔，不過卻沒有像 Pixel 3 一樣搭載前置喇叭。

Pixel 4 系列的相機雙鏡頭設計，據傳其中一個為長焦鏡頭 (圖片：翻攝自 91mobiles)

手機機身背板，採用單色玻璃設計，並且除了過去的黑白兩色以外，據傳今年將會有令人耳目一新的新色薄荷綠。

OnLeaks 聲稱目前已確認 Pixel 4 XL 手機尺寸約為 6.25 吋，為 160.4 x 75.2 x 8.2mm，相機突起處的厚度則為 9.3mm，可見圖中 Pixel 4 XL 已拋棄 Pixel 3 XL 螢幕的「瀏海」設計，改以「額頭」示人。

目前沒有看見獨立的指紋辨識器，OnLeaks 推測 Pixel 4 XL 將會加入螢幕指紋辨識器。規格的部分，目前仍未確定，不過傳言 Pixel 4 XL 將搭載高通的 Snapdragon 855 SoC，記憶體則有可能會提升至 6GB。