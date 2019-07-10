攻擊事件發生後 油輪通過荷姆茲海峽 保險費狂漲十倍

根據一位運輸公司執行長指出，近幾週，油輪通過全球最重要原油海上通道的保險費，出現了狂飆大漲。

自 5 月以來，在荷姆茲海峽或附近水域，有六艘油輪與一架美國偵察無人機遭到攻擊。荷姆茲海峽是一條重要的戰略水道，分隔著伊朗，阿曼與阿拉伯聯合大公國。

Ardmore 運輸公司執行長古尼 (Anthony Gurnee) 週二告訴 CNBC 說：「身為一家運輸公司，我們對船員與船隻受到的威脅，非常重視。」

「目前，業務一如以往，但過去二個月，因為攻擊事件，通過荷姆茲海峽的保險費大漲為原先的十倍，」古尼說。

這些攻擊事件，讓美國與伊朗於上個月，差點兵戎相見。川普總統於最後一分鐘，取消了空中攻擊行動，該行動原是要報復伊朗在波灣上空擊落一架美國無人機。此一擊落無人機事件係發生在二般油輪在阿曼灣遭不明攻擊者攻擊之後。

華盛頓指責伊朗於 5 月 12 日在同一地區，攻擊了四艘油輪。德黑蘭則否認了此一指控。

「進行攻擊的一方，展示了他們有能力做出重大破壞，」古尼說。

每一艘油輪都需要各種不同的保險，包括年度戰爭險，及進入高風險區域時的附加保險費。

上個月，日本經濟新聞報導，油輪通過荷姆茲海峽的額外保險，現在該保險費已是 6 月初二艘油輪遭到攻擊前的十倍。

該報導說，在 5 月底，四艘油輪在阿拉伯聯合大公國外海遭到攻擊後，保險公司對通過荷姆茲海峽的油輪，加收船價的 0.025% 保險費。自 6 月 13 日攻擊事件以來，此一額外費用上升到了 0.25%。