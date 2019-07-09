最新！美關稅大砲轟向中國與墨西哥 擬對結構鋼徵收新關稅

美國商務部週一 (8 日) 宣布將對中國與墨西哥結構鋼徵收新關稅，將指示美國海關對涉案產品收取現金擔保 (Cash Deposit)。

美國商務部週一表示，由於墨西哥和中國對其結構鋼出口商提供不公平的補貼，將對來自中國與墨西哥的結構鋼加徵新關稅，而因為加拿大的補貼微不足道，故沒有向加國徵收報復性關稅。

今年 2 月美國商務部表示將對中國、加拿大、墨西哥三國啟動結構鋼的「雙反」（反傾銷、反補貼）調查，了解這三國的結構鋼售價是否低於合理價格，造成市場不公平競爭。

美國商務部初步調查結果中發現，墨西哥和中國的結構鋼出口商從 30.3% 至高達 177.43% 的補貼中受益。

美國商務部週一的一份聲明中寫道，2018 年，從中國和墨西哥進口至美國的結構性鋼材總額達到 15 億美元。美國海關將開始根據補貼稅率徵收進口稅，但若美國國際貿易委員會推翻這一裁決，這些資金可能會被退還。

美國國際貿易委員會 (USITC) 有時會阻止商務部採取行動，如果發現美企實際上沒有受到補貼損害。

去年，美國總統川普以國安為由，宣布對鋼鐵徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 的關稅，但今年 5 月，他同意取消對墨西哥和加拿大加徵的鋼鋁關稅。

川普對此表示歡迎，稱這些關稅非常重要，為美國金屬工業注入了新的活力。