美國政府將豁免 110 項中輸美產品的高額關稅

美國政府週二 (9 日) 宣布，將豁免 110 項中國輸美產品的高額關稅，範圍涉及醫療設備到關鍵電子元件等，讓關稅損害獲利的美國企業可望得到一些緩解。

這些高額關稅是來自去年 7 月 6 日，美國政府宣布對價值 340 億美元中輸美商品課徵的 25% 關稅。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週二宣布將豁免 110 項中國輸美產品的高額關稅，範圍涉及醫療設備到關鍵電子元件等。

網路安全業者 Palo Alto Networks 向中國進口的鉭質電容器，和瓦里安醫療系統公司的放射治療設備都納入本輪豁免清單中。

美國貿易代表辦公室最新公布這份豁免清單，可追溯到實施日期起生效, 從週二起延長一年。

在滿足只能從中國採購等條件下，這些中輸美產品可豁免中國關稅並從徵稅清單中排除，但是美國貿易代表辦公室審批進度十分緩慢，豁免清單內容仍屬於第一輪對中國制裁的關稅産品。

美國貿易代表辦公室週二作出上述豁免前，截至 5 月的一年當中，批准將近 1000 項豁免，並在 13000 項豁免請求申請中，駁回超過 5311 項申請。

美國總統川普和中國國家主席習近平在上月底 G20 舉行雙邊會談，兩國同意重啟經貿磋商，亦暫停對剩餘中輸美產品加徵新一輪關稅，但也不會取消現有中國關稅。