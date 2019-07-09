鉅亨網編譯陳達誠 2019年7月9號18點7分

南韓產業通商資源部長官成允模，在週二 (9 日) 的記者會上表示，日本媒體報導在本月 4 日納入輸韓管制的氟化氫，經由南韓流入北韓的報導是子虛烏有的指控，並要求立刻停止這種沒有根據的主張。

日本政府從嚴管理出口到南韓的半導體先進材料，相關措施在上週四 (4 日) 正式啟動。雖然南韓方面要求撤回，但日本以過去在可轉用到軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅持在出口程序上採取嚴格手段。

氟化氫經由南韓流入北韓？ 南韓官員：子虛烏有！(圖片：AFP)

受到日本政府嚴格出口管制的，是出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進化學原料。

日本執政黨自民黨的萩生田光一幹事長代行 (代理)，在本月 4 日的日本富士衛星電視台的新聞節目中表示「由於 (化學物質的) 去向不明的案例曾經發生過，對這類事情採取措施也是理所當然」。

在該新聞節目中，也提到有日本經濟產業省的官員表示，文在寅上台後，日韓兩國在相關化學品的管理上沒有進行對話，在這一、兩年的時間日本方面的焦慮也跟著急速升溫。

此外，在節目當中也提及某日本執政黨高官表示「在某段期間，像這回氟化相關產品的訂單大量湧入，而在那之後，到了南韓方面的企業那裏就不知去向。這回的氟化相關品項，可用於毒氣或生化武器的生產。去向就是『北韓』」。