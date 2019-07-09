日本樂天行動併購DMM Mobile、用戶數上看220萬！

日本樂天移動 (Rakuten Mobile) 在週二 (9 日) 時宣布，將以約 23 億日圓的代價，買下網路服務業者 DMM.com 的智慧型手機業務。由於樂天預計在今年 10 月時，將正式成為擁有自家通訊設備的行動電話業者，預估將藉由這次的併購來鞏固其事業基礎。

樂天移動表示，將於今年 9 月 1 日起，接手自 DMM.com 分割出來的 MVNO 廉價智慧型手機業務「DMM Mobile」，以及 FVNO 光通訊服務「DMM 光」。

日本樂天行動併購 DMM Mobile、用戶數上看 220 萬！(圖片：AFP)

過去 DMM Mobile 以低價費率方案作為武器，自 2014 年開始提供服務。目前 DMM Mobile 的契約數量，在截至 6 月底時約有 24 萬件。而樂天移動則是在截至 5 月時，有約 180 萬件的契約數。業者的目標是在今年 9 月 1 日時，要將用戶數 (含 DMM Mobile) 衝刺到 220 萬。

而在 9 月 1 日之後，仍將以 DMM 的品牌名稱提供服務，並將視用戶的使用狀況給予樂天點數。

另外，在 DMM 將「DMM Mobile」與「DMM 光」脫手的原因方面，根據日媒推測，主要是日本的廉價行動通訊市場，在成長方面的前景不明所致。

特別是近來日本行動通訊業界的三巨頭，NTT DoCoMo(9437-JP)、KDDI(au)(9433-JP)，以及軟銀 (9434-JP)，在日本政府推動的改革下，都面臨著在費率上作出調降的壓力。而過去主打低價策略的各家 MVNO 業者們，則是在這波改革浪潮下，面臨著經營上的挑戰。

日本的行動通訊業界，在過去 2018 年時，就有軟銀將 LINE Mobile 收編旗下的例子。而在今後，也有可能加速日本行動通訊業界的重整。