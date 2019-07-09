【日盛投顧】失守月線 季線防衛戰

上詮

和康生

◆盤勢分析

1. 週二台股開低震盪，受蘋果公司遭投資機構降評影響，以及亞股普遍低迷，指數量縮整理，觀望氣氛濃厚，難有表現，最終指數下跌 48.44 點，跌幅 0.45%，收在 10,702.78 點，成交金額為 937.45 億元。三大法人合計賣超 44.21 億元，外資賣超 32.25 億元、投信賣超 4.81 億元、自營商賣超 7.15 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：量縮整理，後勢若上攻需出量突破月均量，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為 10550 點附近，壓力為 7/1 高點約 10900 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下擴大，6 日 RSI 值（42）低於 50，短線弱勢整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.48%，收在 139.57 點，同步加權指數走弱。支撐為月線（約 137.2 點），壓力為約 142 點，KD 指標開口反轉向下，6 日 RSI 值（61）高於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：指數以季線為多空分水嶺，不宜跌破，7/3 空方缺口未封閉前，區間震盪機率較大，台股選股方向可留意生技、運動風、營建、營收成長股、IC 設計、5G 等。

電子股震盪 塑化破底 生技表現亮眼

1. 生技：7/25~7/28 台灣生技月題材支撐，成為短線資金的避風港，相關個股如 1762 中化生、6612 奈米醫材、4119 旭富、1786 科研、1760 寶齡富錦等股價逆勢收紅。

2. 運動器材：運動產業需求旺，1736 喬山 6 月營收繳亮眼成績，股價再創波段高點，帶動相關個股如 1515 力山、1598 岱宇、1593 祺驊等股價抗跌。

3. 營收成長股：1533 車王電、6278 台表科、6126 信音、6170 統振、1783 和康生、3363 上詮、6288 聯嘉等 6 月營收年增達雙位數成長，股價受市場青睞。

4. 記憶體：日限制韓關鍵材料，加上旺季來臨，NAND Flash 價格可望回升，相關個股如 3260 威剛、8299 群聯、2408 南亞科等股價聯袂走升。

5. 營建資產股：2520 冠德股價強勢上攻，挑戰填息，相關個股如 2501 國建、5534 長虹、2511 太子股價力守平盤之上，另外資產股 2101 南港上半年營收較去年同期增長，股價強攻創波段新高。

6. 文創：影視娛樂 6101 寬魚國際、8450 霹靂、體感遊戲設備 5263 智崴、遊戲 6180 橘子、3083 網龍等相對大盤抗跌。