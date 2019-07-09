台股盤後—蘋概三王領跌 電子股軍心渙散失守月線回測10700點

台股今 (9) 日在蘋概、被動元件、PCB 等電子族群走弱下，量縮震盪跌破月線，終場收跌 48.44 點或 0.45%，來到 10702.78 點，成交金額 933.69 億元。

蘋概三王今日表現疲弱，大立光下跌 2.3%，鴻海跌 1.4%、台積電也下跌 0.2%，其餘蘋概相關如鏡頭廠玉晶光跌 3.8%、機殼大廠可成也跌 1.9%、和碩跌 1%、電源雙雄台達電及光寶科，也下跌 1.5-1.9%。

被動元件族群也是弱勢，在國巨及華新科雙雙跌逾 4% 領跌下，九豪下跌 4%、鈞寶下跌 3.2%、達方、大毅、智寶等也下跌超過 2%，禾伸堂、信昌電、奇力新等也同步走弱。

PCB 相關的個股近日表現也弱，欣興、南電半根跌停、鴻海旗下的廣宇，也重挫逾 4%，先豐也跌 2.6%，還有健鼎、敬鵬、高技等也有 1% 以上的跌幅。

而台塑四寶明日將召開業績發表會，今日也是跌多漲少，僅台塑化上漲 0.9%，台化、南亞連袂走跌，台塑更是下跌 1.9%。

電子族群走弱下，內需概念股也再度表態，食品股龍頭統一上漲 1.3%，味全漲 4.5%、聯華食漲 1.6%、泰山、大成、卜蜂等也收紅；另外，建材營造的裕豐今日拉出漲停、冠德也大漲 6.6%，潤弘漲幅逼近 3%、京城、華建等也逆勢衝高。

法人分析，明日台積電將公告第 2 季營收，後天則是大立光法說公告第 2 季財報，今日大盤量縮，資金從電子族群轉往防禦概念的內需或是政策股，顯現市場依舊保持觀望態度。且各家業者第 2 季財報陸續公布，市場也將關注貿易戰對獲利造成的影響程度。