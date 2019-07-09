看好掃碼支付 Visa QR Code首波合作10家銀行今上線

看好 QR Code 掃碼支付發展潛力，Visa 台灣「EMV 國際通用掃碼支付」正式上路，首波合作 10 家銀行包括：台灣行動支付錢包、台新銀行卡得利、永豐銀行豐錢包、渣打銀行行動銀行、華南銀行行動網、兆豐銀行兆豐 Pay、彰銀行動網彰銀錢包、第一銀行第 e 行動、合作金庫合庫 E Pay 與台企銀行動銀行行動支付。

以銀行為例，消費者只要打開銀行行動銀行 APP 的掃碼支付功能，就能以綁定信用卡或 Visa 金融卡的方式，以掃碼支付的方式完成消費付款，未來不論是帳單繳款、搭計程車付款或是到超市、量販店消費，都能透過 QR Code 掃碼支付結帳。

行動支付蔚為風潮，根據 Visa 針對「2019 消費者支付調查」發現，台灣有近半數的消費者使用過 QR Code 掃碼支付，使用比例超越香港 (28%)、澳門 (10%)； 至於尚未使用過行動支付的消費者，有 74% 知道 QR Code 掃碼支付，其中有 51% 表明願意嘗試行動支付，顯示掃碼支付在台灣具有一定程度的發展潛力。

Visa 觀察，台灣 Visa 感應支付交易筆數在所有實體商店刷卡已占比超過 55%，但由於台灣 ATM 普及、現金交易方便，因此高達 9 成的小型店家只收現金，但也有 44% 受訪者表示，希望未來小型店家也能導入數位支付方式，包括感應支付或 QR Code 掃碼支付，反映行動支付在台灣仍有一定的發展潛力。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，加入「EMV 國際通用掃碼支付 」有助於擴大信用卡與 Visa 金融支付網絡。

根據渣打銀行統計，截至今年 5 月底止，近兩年來客戶加載行動支付的卡數成長 4 倍，消費金額成長幅度也有 6 倍之多，以消費筆數來看，成長幅度更高達 8 倍，反映客戶對於渣打銀行行動支付的高度使用與肯定。