瞄準AI智慧製造！工業局攜手輝達 育化8家新創能量

經濟部工業局攜手全球繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)，合作舉辦 HackIDB 競賽，推廣「人工智慧」創新技術培育，最終 8 組新創公司進入複賽，輝達及中華電信 (2412-TW) 的業師團將提供數次技術工作坊，協助完成打造 AI 瑕疵複檢解決方案，準確率能做到 70% 以上，獲獎公司甚至達 95%。

為解決工廠面臨的自動光學檢測 (AOI) 誤報率偏高挑戰，需要以人工作業再次檢查，若導入 AI 可大幅降低人檢並提高生產效率，工業局委託資策會規劃 HackIDB 競賽，以智慧化應用為主題，建立大廠帶新創輔導機制，藉由具商業價值之主題式開發競賽，一方面輔導新創團隊投入新技術開發，一方面串起商機出海口媒合需求業者。

HackIDB 競賽共吸引 16 組新創公司參加，最後由「鈞銳鋒投資」的魯棒 @Robust 在辨識準確及速度上獲得領先，並於簡報階段一致獲評審青睞，進而摘下冠軍及中華電信企業獎寶座，接著由「日商因可彼特台灣分公司」及「汎思數據」分別獲得 2、3 名。

參賽的智合科技總經理李中軒表示，透過這次競賽認識了 NVIDIA Jetson Xavier 產品，雖然單價比電腦貴，但所提供的效能在工控上能取代軸控卡、影像擷取卡、GPU 等，尤其本身為嵌入式系統，因此省下許多作業系統的成本，所以公司現有產品也將陸續以 Xavier 作為核心進行產品升級。

評審之一的凌華 (6166-TW) 總工程師楊朝棟表示，現今 AOI 最大的缺點就是產品「誤殺率」過高，透過 AI 解決問題將能提高生產效率，8 組入圍團隊的演算法開發各有所長，凌華將保持開放態度，期待將來能有合作機會。

資策會資深產業分析師韓揚銘則表示，新創公司欲掌握 AI 技術並生存，唯有找到垂直領域的切入點做到最好，並鼓勵各家新創由議題逐漸累積成為產品化形式，藉此走向國際。

經濟部工業局電子資訊組林俊秀組長認為，新創公司攜手國內外大廠共同投入資源，達到實作開發、技術培育、曝光媒合效果，給予技術上及經驗上的全力支持，期許未來 AI 的落地應用遍地開花。