澳門入門必看！平價土生菜「喜蓮咖啡」 百元台幣就能吃

澳門的飲食文化廣納百川的包山包海、包進全世界，不只因為曾為葡萄牙殖民地的歷史影響，中西融合創出澳葡菜；也因為身處國際貿易往來的重要大港口，能引進全球各地特色食材和香料，多元薈萃天南地北的料理。地域雖小，卻顯現包容性大的美食譜系，在大街小巷裡，從粵菜、土生葡菜、川菜、湘菜、法國菜、義大利菜、葡萄牙菜、印度菜到東南亞移民菜系等，從常民小吃到高檔星級餐廳皆如數家珍，無不構築出這座「創意城市美食之都」的豐厚吃食底蘊。時尚生活寫作人「蘇蘇」即推薦初訪澳門的新鮮人，可先從地道小吃下手，而多次重遊澳門的老手則建議多品嚐米其林餐廳，因為「澳門是東南亞地區中，吃米其林餐廳是最便宜的地方，加上質素非常高，一定可以大飽口福。」這次，蘇蘇大方分享她的秘境美食，帶我們用味蕾深入探索澳門舌尖上的精彩。

喜蓮咖啡，是許多在地人喜愛的土生菜小館。

店內時常座無虛席。

嚐了會回味的在地土生菜小吃

每個人對美食都有不同的定義，對蘇蘇而言「澳門美食，不一定是最人氣的或最有特色的才叫好吃，而是要用心製作的才算是美食。」在澳門，從高價的山珍海味、便宜的街頭小吃，都不難找得到。但蘇蘇認為「在吃前有期待、吃後有回味，最重要是對了自己的胃口！因為，美食已經不單單是味覺的享受，當你走在澳門街頭巷尾尋訪好味時，也有種解壓的魔法。」

朝九晚五的 OL 上班族蘇蘇，因熱愛寫作和喜歡分享的個性，同時為跨地域時尚美食生活寫作人，於中港澳台四地的各大媒體平台皆有專欄和部落格。

熱衷於享用美食來療癒生活的蘇蘇，一早帶我們造訪她常來的街坊茶餐廳「喜蓮咖啡」。才剛踏入沒多久，外面已排了一圈人龍。幾乎清一色都是當地人的店內，因為料好實在的高 CP 值餐點而深受歡迎，樣樣都可說是招牌提供上百種各式小食、麵食和飯類、飲品的菜單。有了內行人指點，必吃鮮油菠蘿飽、花生醬多士、凍奶茶等基本款後，再一嚐在地人最愛的澳門土生菜「干免治牛肉飯」，將蛋黃劃破流在爆炒至乾的牛肉、豆干、馬鈴薯丁上，入味的香鹹一口接一口；炸雲吞酥脆的吃得到豬肉餡包裏一整隻蝦肉的鮮甜；最後一定要喝杯紅豆冰，裝了半杯滿滿蜜過的紅豆，綿稠飽實搭入特濃港澳味奶茶，名不虛傳地豐盛滿足。

喜蓮咖啡的干免治牛肉飯，吃得到葡國餐飲的粵式街坊風味。

炸雲吞酥脆的吃得到豬肉餡與蝦肉。

花生醬西多士也是很受歡迎的點心。

景點介紹

喜蓮咖啡

地址｜澳門氹仔飛能便度街南龍花園 84 號地下

電話｜+853-2882-7722、+853-2882-7733

營業｜週一至週六 7:00∼20:00(週日公休)

價位｜干免治牛肉飯澳門幣 45、炸雲吞澳門幣 46、紅豆冰澳門幣 23、鮮油菠蘿飽澳門幣 13、花生醬西多士澳門幣 25、凍牛奶紅茶澳門幣 18

來源：《行遍天下》 2019 年 7 月

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