南韓要求取消出口限制 日經濟大臣：完全不考慮

鉅亨網新聞中心 2019年7月9號14點0分

隨著日韓兩國貿易爭端持續升級，日本政府今 (9 日) 表示，拒絕韓國提出的撤銷高科技產品出口限制的要求，並表示「完全未考慮」撤銷出口限制，至於後續是否執行進一步措施，取決於韓國方面的回應。

日本上週四 (4 日) 向南韓祭出半導體材料出口限制，針對生產 OLED 面板及半導體，含氟化聚醯亞胺、光阻劑等先進原料，採取嚴厲出口管制，貿易爭端觸及南韓記憶體和智慧手機的供應，影響三星電子 (005930-KR) 及 SK 海力士 (000660-KR) 等主要智慧手機與晶片大廠。

對此，韓國總統文在寅周一 (8 日) 表示，不排除實施任何對策，以防止本國企業受到進一步傷害。

日本經濟產業大臣世耕弘成 (Hiroshige Seko) 在今日內閣會議後強硬表態，日本「完全沒有考慮」撤回出口限制，是否執行進一步貿易舉措，有待南韓的回應。強調此舉並無違反世界貿易組織 (WTO) 的相關規範。

南韓 Kospi 指數走勢 (圖：Investing.com)

反映經濟產業大臣的言論，截至發稿，南韓 Kospi 指數下跌 0.17%，報 2060.56 點。

除了南韓廠商外，受到影響的還包含日本彩色光阻大廠 JSR(4185-JP) 以及鋰鹽供應商 Stella Chemifa(4109-JP)，兩家廠商試圖利用日本以外的工廠，向其南韓客戶進行供貨。

日本讀賣新聞此前報導，兩國官員計劃最快本周就貿易爭端在日本舉行會談；南韓經濟日報亦報導，南韓產業通商資源部官員計畫本周與日本經濟省官員進行會談。

韓國外交部發言人表示，韓國貿易部正與日本外交部協調時間和議程，目前尚未做出任何決定。