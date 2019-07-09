各國股市上漲空間剩1% 大摩：拋售股票的時刻到了！

摩根士丹利分析師 Andrew Sheets 認為，近日股市已經沒太多上漲空間，因此他調降大摩全球股權配置，自「等權重」調降為「減持」。

Sheets 週日報告指出，摩根士丹利 S&P 500、MSCI 歐洲、MSCI 新興市場和日本東證指數 12 個月的目標價平均都僅剩下 1% 上漲空間。

「現在已經到了每個分析師都得改變預測或觀點的時刻了，我們屬於後者 (改變觀點)。」

大摩調降評級之際，適逢華爾街預期數週後就可迎來 Fed 降息，但 Sheet 認為，降息帶來的利多恐怕會被成長轉疲弱這一點抵銷掉。

「我們認為，過去 30 年來股市反覆的教訓就是，當寬鬆政策遇上成長轉疲弱時，後者 (成長疲弱) 通常對報酬率的影響較重要，而寬鬆政策通常在經濟數據改善時期的成效最棒。」

他指出，6 月份市場大漲，但同時全球貿易和採購經理人指數數據卻惡化。

「全球通膨預期、商品價格和長期殖利率顯示，成長復甦狀況並不樂觀。G20 之後，我們的經濟學家調降其全球成長預期，我們預期 Fed 和 ECB 的行動會更積極，因為令人擔憂的成長狀況是重大因素。」

Sheets 也認為，市場沒有將企業在宣布第二季財報時，一併調降全年財測的風險入價。他主張中美貿易摩擦持續、全球 PMI 下滑、摩根士丹利的商業狀況指數 6 月份出現有史以來最大跌幅。 (該指數彙整旗下股市分析師對追蹤的企業之觀點。）

「我們認為這些都是股市出現風險的訊號。」

投資者應該考慮，流動性和平均回報 7 月底起會出現歷史性降幅。

「自 1990 年以來，股市回報率最惡劣的 90 日一直是 7 月 13 日至 10 月 12 日這段期間，可能是因為第二季財報公布後，流動性和風險胃口傾向惡化，且由於市場高度預期央行施行寬鬆政策，加上一些地緣政治的不確定性，流動性更加惡化的風險恐怕是有一定可信度。」

《巴倫》商周分析師對於市場是否能續創記錄，一直都存在分歧看法，目前已開始浮現潛在經濟衰退的跡象，但現行的美政府一直是股市利多。