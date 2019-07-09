史上最醜iPhone主機圖洩密！電池升級+主機板最小化

隨著蘋果今年秋季發表會的腳步越來越近，新 iPhone 釋出的洩密照越來越多，最新曝光的主機圖洩密，2019 新 iPhone 主機板配置已經過重新設計。

週一 (8 日) 外媒曝光的洩密照顯示，儘管 2019 新 iPhone 主機板內部設計仍遵循先前堆疊式雙層結構，但主機板內部已重新設計，將主機板寬度最小化，配置 A13 處理器的位置拉長，預估是為方形鏡頭模組改良設計，並為了左側更大的電池騰出空間。

新 iPhone 主機板寬度最小化，為方形鏡頭模組改良設計，並為了左側更大的電池騰出空間 (圖片：翻攝自 OnLeaks 與 9to5mac)

據悉，今年 iPhone 新機電池容量皆在 3000mAh 以上，而 iPhone XI Max 甚至可能高達 3600mAh，比 iPhone XS Max (3174 mAh) 多出 476mAh。

今年 iPhone 新機將全面配備更大電池 (圖片：翻攝自 OnLeaks 與 9to5mac)

這映證先前郭明錤分析，今年 iPhone 新機將全面配備更大電池的分析，6.5 吋的 XS Max 後繼機 (XI Max) 將配備增大 10% - 15% 的電池；而 XS 後繼機 (XI) 增幅更達 20% - 25%，並將加入雙向無線充電功能。

新機 iPhone XI、XI Max 和 XIR 相關的 CAD 渲染圖 (圖片：翻攝自 OnLeaks 與 Appleinsider)

今年新機 iPhone XI、XI Max 和 XIR 相關的 CAD 渲染圖顯示，除了新款相機模塊的重大變化，外觀上大抵與先前機型沒有太大的變化，延續瀏海設計，螢幕大小分別為 5.8 吋、6.1 吋 和 6.5 吋。

先前曝光 CAD 渲染圖顯示，iPhone XI/XI Max 將採用三相機，iPhone XIR 為雙相機，與閃光燈一同置於方形相機模塊設計內，此外，靜音開關從矩形左 / 右開關變更至圓角向上 / 向下開關。

換上方形相機模塊的新 iPhone，被外界評為史上最醜，美國券商 Rosenblatt 週一預測，由於今年新款 iPhone 升級有限，預計蘋果 (AAPL-US) 2020 年才會推出 5G 手機，大規模的換機潮將推遲至 2020 年下半年才會出現。