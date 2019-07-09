史上最醜iPhone主機圖洩密！電池升級+主機板最小化

隨著蘋果今年秋季發表會的腳步越來越近，新 iPhone 釋出的洩密照越來越多，最新曝光的主機圖洩密，2019 新 iPhone 主機板配置已經過重新設計。
週一 (8 日) 外媒曝光的洩密照顯示，儘管 2019 新 iPhone 主機板內部設計仍遵循先前堆疊式雙層結構，但主機板內部已重新設計，將主機板寬度最小化，配置 A13 處理器的位置拉長，預估是為方形鏡頭模組改良設計，並為了左側更大的電池騰出空間。
據悉，今年 iPhone 新機電池容量皆在 3000mAh 以上，而 iPhone XI Max 甚至可能高達 3600mAh，比 iPhone XS Max (3174 mAh) 多出 476mAh。
這映證先前郭明錤分析，今年 iPhone 新機將全面配備更大電池的分析，6.5 吋的 XS Max 後繼機 (XI Max) 將配備增大 10% - 15% 的電池；而 XS 後繼機 (XI) 增幅更達 20% - 25%，並將加入雙向無線充電功能。
今年新機 iPhone XI、XI Max 和 XIR 相關的 CAD 渲染圖顯示，除了新款相機模塊的重大變化，外觀上大抵與先前機型沒有太大的變化，延續瀏海設計，螢幕大小分別為 5.8 吋、6.1 吋 和 6.5 吋。
先前曝光 CAD 渲染圖顯示，iPhone XI/XI Max 將採用三相機，iPhone XIR 為雙相機，與閃光燈一同置於方形相機模塊設計內，此外，靜音開關從矩形左 / 右開關變更至圓角向上 / 向下開關。
換上方形相機模塊的新 iPhone，被外界評為史上最醜，美國券商 Rosenblatt 週一預測，由於今年新款 iPhone 升級有限，預計蘋果 (AAPL-US) 2020 年才會推出 5G 手機，大規模的換機潮將推遲至 2020 年下半年才會出現。