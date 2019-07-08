經濟成長轉弱 足以抵銷Fed降息 當心股市壓力持續

美國股市指數距歷史高點，僅咫尺之遙。

上週五，美國公布 6 月就業報告強勁。投資人因而擔憂，預期中的聯準會 (Fed) 降息，可能被迫延後。然而，股市並未大幅下跌。

儘管如此，摩根士丹利銀行分析師依舊發出警告，並將全球股市評級由觀望調降至減碼。

該銀行分析師席茲 (Andrew Sheets) 說：「調降股市評級，理由很簡單 -- 因為我們預期企業獲利不佳。」

目前，S&P 500，MSCI 歐洲指數，MSCI 新興市場指數與日本 Topix 指數，平均僅較摩根士丹利原先的股價目標低了 1%。席茲在發布的報告中寫道：「時至今日，分析師的預測必須有所調整。」

席茲預期 Fed 將會降息，但他宣稱，歷史顯示當央行因經濟成長疲弱而降息，最終，疲弱的經濟對股市的利空影響，會大過降息的利多。他補充說道：「如果不信，就請看看 2015 年 4 月以後的歐洲股市，亦即歐洲央行宣布第一次量化寬鬆計畫 (QE) 之後的歐洲股市。」

自 2015 年 4 月 1 日以來，泛歐 Stoxx 600 指數下跌了 3.6%。

「但我們當然可能預測錯誤，」席茲寫道。「未來的經濟數據可能強勁，Fed 也可能降息。但這將導致通貨膨脹上升，推升商品價格，股市仍將受到壓力。」