大摩：宜減持全球股市 未來3個月看來特別糟

據《彭博》報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 已將全球股市的持有部位，減至 5 年來最低的水準，並將投資建議下調至「減持」，認為未來 3 個月的股市前景看起來格外糟糕。

包括 Andrew Sheets 在內的策略師在報告中寫道，隨著衡量全球製造業健康狀況的指標不斷惡化，獲利預測仍然過於樂觀。他們表示，由於市場對央行寬鬆的預期很高，讓高漲的股票已經沒有再上升的空間。

(圖表取自彭博)

摩根士丹利表示，全球 PMI 持續惡化，表明宏觀環境存在大量下行風險。市場對債券低殖利率，正暗示在增長前景惡化下，投資人過於樂觀。

即便對美中貿易戰的擔憂揮之不去，預計全球經濟依然脆弱，但全球股市仍然上漲 16%，讓部分策略師對後市抱持謹慎立場。近幾週來，全球許多地區的債券殖利率觸及多年新低，說明避險資產的需求在上升。

比較全球股市，摩根士丹利更看好日本和歐洲市場，勝過美國及新興市場，不過另一方面，他們仍增加了對日本和新興市場政府債券的配置。

報告指出，新興市場的固定收益，將不會受到股市大幅下滑的影響，但預計可以表現更好。而日本國債因殖利率跌幅落後於歐洲核心國家，並在貨幣避險上具有優勢，因而更具有吸引力。

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