新加坡稅務局發布草案：明年對加密幣支付免除 GST 消費稅 

因應加密貨幣支付走向主流，新加坡稅務局（IRAS）近日發布最新指南草案指出，比特幣、以太幣、萊特幣、瑞波幣、門羅幣、Dash 和 Zcash 均被列入「數位支付代幣」範疇內，因此在 2020 年 1 月 1 日修正草案生效後，新加坡民眾即可利用上述加密貨幣作為支付方式，而再也無需繳納 GST 商品服務稅，又稱消費稅。

IRAS 另提及，草案中所定義的「數位支付代幣」並不涵蓋遊戲積分、忠誠度紅利點數、基於私有鏈發行的代幣以及跟其他貨幣掛鉤的數位資產或穩定幣。

根據 IRAS 於 2014 年發布的加密貨幣指南，比特幣仍被視為「商品」而非貨幣，因此使用加密貨幣進行支付即被視為「物物交易」，需繳納 7% 的 GST 之餘，也發生了重疊徵稅的情況。換言之，民眾在購買比特幣時需繳納交易稅；而到了使用比特幣消費時，又再需付一筆 GST。

除了消費者以外，新發布的草案還提及交易對方以及商家的課稅方式，要求通過 GST 註冊的商家若是收到數位支付代幣以換取商品或服務，則必須將其商品或服務納入 GST 物品內。

IRAS 舉例說明，「自 2020 年 1 月 1 日起，GST 註冊公司 A 使用比特幣向 GST 註冊公司 B 購買軟體，A 公司將不會被視為比特幣供應商，因此無需呈報 GST，但 B 公司則必須對其提供的商品繳納 GST。」

值得注意的是，IRAS 還明確表示，儘管這次透過修法對「使用加密貨幣作為支付方式的消費者」免除 GST，但並不意味著當局對「加密貨幣投資」表示認可。

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