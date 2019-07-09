迄今為止，美國監管單位在批准「加密貨幣相關公司成為經紀 - 經銷商（Broker-Dealer，券商）」上的審核程序似乎面臨諸多拖延關卡。據統計，當局目前已接獲多達 40 項申請，當中甚至有公司已等待超過 14 個月的時間。為此，美國證券交易委員會（SEC）與金融業監管局（FINRA）認為，在當局能夠核准加密貨幣企業申請成為券商之前，仍必須釐清諸多疑慮。

7 月 8 日，SEC 交易與市場部門協同 FINRA 法務辦公室發布聯合聲明，針對市場參與者先前所提出的問題而作出回應。聲明提到，當局用於判斷「是否核准涉及數位資產的企業所提出的經紀 - 經銷商申請」有諸多因素，包括：「託管方式」以及「依據 1970 年《證券投資人保護法》（SIPA），資產是否會被視為證券」，而在業者解決上述疑慮以及符合相關規定之前，似乎難以獲當局點頭。

證券託管方式

聲明指出，「儘管目前證券遺失或被竊取的既有法律和慣例已大幅促進經紀 - 經銷商遵守客戶保護法律的能力，但在特定數位資產的情況下卻可能無法實踐有效的客戶保護措施。」

在美國，經紀 - 經銷商是合法註冊且受監管的實體，業者能夠以「自營商的身分」或是「代表客戶的身分」買賣證券。如今，有些企業希望把數位資產當成證券，再向無法直接買賣這類數位資產的機構投資人行銷。

這份聲明指出，「雖然券商可證明本身擁有加密貨幣錢包的私鑰，卻可能無法證明其他方是否持有該私鑰的副本，而導致未經經紀 - 經銷商同意而私自轉移數位資產證券等情況發生。」

客戶保護規則

除私鑰問題外，聯合聲明還討論到數位資產可能不符合 SIPA 對數位證券的要求。根據 SEC 第 15c3-3 項規定，當中要求券商實物持有客戶的全額付款和超額保證金。一般而言，依據 SIPA 要求所儲存的證券具有「撤銷、取消錯誤」和「未經授權交易的保護措施」，並使第三方託管人持有實際證券。

然而，聲明指出，當這些條款被套用在數位資產上時，利用第三方託管人反而可能會增加證券被竊取或遺失的風險。因此若證券被未經授權處理，券商就無法撤銷該筆交易，換言之，「如果數位資產證券不符合 SIPA 對證券的定義，而且在券商執行失敗的情況下，即無法適用 SIPA 所規定的保護措施，而數位資產證券的持有人也只能對券商提出無擔保的一般債權人索賠」。

另外，當局的疑慮也圍繞在「紀錄保存」和「回報規定」等問題。聲明指出，具體而言，「分散式帳本技術的本質以及數位資產證券的特性，可能難以證明數位資產證券的存在確實是來自券商的監管簿、紀錄與財務聲明。」

目前，部分數位資產公司已經意識到這類問題的存在，因此正計劃透過具有特定功能的分散式帳本，藉此滿足記錄保存的要求。

實際上，目前已提呈申請成為券商的加密貨幣企業已經等待了數月到一年的時間。在 SEC 和 FINRA 發布聯合聲明以前，有多家公司揣測，SEC 似乎已針對涉及數位資產的公司，暫停執行券商申請程序；其他公司則表示，對政府而言，基於加密貨幣的證券是個新議題，因此監管當局必須先行謹慎評估。

然而，聯合聲明已證實後者的想法。根據聲明，審核人員近幾個月來持續跟行業參與者就「如何讓數字資產證券的特定託管解決方案符合 SEC 客戶保護規則」而進行了接洽。

區塊客先前報導，相傳由 Winklevoss 兄弟所創辦的加密貨幣交易所 Gemini 正計劃向美國金融業監管局（FINRA）申請為經紀 - 經銷商，而這也將是 Gemini 成為一家合規「替代性交易系統」（Alternative Trading System）所佈局的首步棋，以便能在其平台上開放代幣化證券交易。

這篇文章 一再拖延審核加密貨幣券商？ 美 SEC 攜 FINRA 發聯合聲明 最早出現於 區塊客。

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