減稅有感！綜所稅首批退稅455億元、294萬件 雙雙增逾 2 成

所得稅優化方案上路，今年報稅適用，讓不少民眾減稅有感，退稅金額和案件數也雙雙成長逾 2 成。今年首批退稅將在 31 日入帳，根據財政部財政資訊中心統計，首批退稅案件共 294.1 萬件，年增 27.8%；首批退稅金額共 455.8 億元，年增 25.1%。

今年綜所稅退稅共分為 3 批，首批退稅以北區國稅局 110 萬件、退稅金額 162 億元最多，其次為中區國稅局的 68.1 萬件、退稅金額 96.9 億元。補稅方面，今年所得稅首批補稅件數共 3.6 萬件、補稅金額 16.7 億元，也較去年 2.7 萬件、11.5 億元高。

財政部表示，符合首批退稅案件的納稅人，主要是使用網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復申報，或在 5 月 10 日前向戶籍所在地國稅局完成人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認，都可在 7 月底儘早取得退稅款。

第二批退稅預計在 10 月 31 日入帳，對象主要為如期申報，但非採網路方式且在 5 月 10 日至 31 日才申報者，或是雖在 5 月 10 日前申報，但申報處非戶籍所在地稽徵機關，都是第二批退稅對象；第三批退稅則在明年 1 月 20 日，主要對象是逾期申報的納稅人。

財政部分析，退稅案件、金額雙升，主要與稅制變化有關。今年 5 月綜所稅申報，調高 4 大扣除額包括標準扣除額及薪資所得、身心障礙、幼兒學前特別扣除額，加上納保法保證不課稅的基本生活費門檻，也從 16.6 萬元調高為 17.1 萬元。

財資中心統計，今年約 75%、共 221 萬件退稅件數，可直撥到納稅義務人的指定帳戶；另外 73 萬多件則為一般退稅方式，由國稅局寄發退稅憑單，納稅義務人收到後，須於憑單有效期限內，至指定金融機構提兌或提出票據交換才能領到退稅款。