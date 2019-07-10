住宅補貼22日起受理申請 6.5萬戶受惠 北市最高5000元

內政部營建署今（10）日表示，今年度住宅補貼受理申請期間為 7 月 22 日至 8 月 30 日，今年租金補貼計畫戶數 65963 戶、自購住宅貸款利息補貼 4000 戶、修繕住宅貸款利息補貼 2000 戶。

營建署表示，因政府資源有限，訂有補貼計畫戶數，採評點制度，符合資格條件者須按評點制度排序，評點分數較高者可優先獲得補貼。

營建署指出，租金補貼金額依不同地區，提供 4 種補貼金額，以台北市最高，每戶每月最高補貼 5000 元；其次是新北市、桃園市、台中市、新竹縣市，每戶每月 4000 元。

自購住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度，依購屋地區分 3 級距，台北市最高為 250 萬元、新北市最高為 230 萬元、其他直轄市、縣市最高為 210 萬元；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度皆為最高 80 萬元。

營建署指出，有申請需求的民眾，可在 7 月 22 日至 8 月 30 日受理申請期間內，就近到直轄市、縣市政府免費索取紙本申請書及「問與答」，申請時，可以書面向戶籍所在之地方政府提出申請，或是採取線上申請方式，於網站登打申請資料，並將各項證明文件上傳至網站，可省去郵寄，也不必再跑到地方政府申請。

另外，營建署也提醒，已接受租金補貼者若有遷居情形，務必在遷移後 3 個月內向遷移後的直轄市、縣市政府辦理申請。受補貼期間如另取得住宅，或將受利息補貼的住宅移轉給配偶或直系親屬以外第三人，則應事先主動通報直轄市、縣市政府，避免溢領補貼。