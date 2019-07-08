〈分析〉放慢縮表腳步？Fed把握最後關頭丟棄MBS 金額首度破上限

美國 Fed 升息及貨幣收緊周期即將收手，外界依舊預期很快轉向降息與寬鬆。財經部落格《Wolf Street》主筆 Wolf Richter 指出，今年 6 月，Fed 承諾會放慢縮表的腳步，但由實際的數據顯示，Fed 特別想擺脫不動產抵押證券 (MBS)，正以破紀錄的速度丟棄，金額甚至超過原定的「上限」。

由 Fed 公布數據，截至 7 月 3 日當週的資產負債表，6 月聯準會總資產減少 340 億美元。其中與縮表行動相關的，包括 150 億美元的政府公債和創紀錄的 230 億美元的 MBS，共減 380 億美元，使目前總資產資債表為 3.81 兆美元，較 2015 年 1 月的高峰期，共減少約 6870 億美元。

Fed 縮表規模 (圖表取自 wolfstreet.com)

反向「扭轉操作」

值得留意的是，聯準會如何縮減資產負債表？基本上，他們並不直接出售持有的債券，但是當債券到期時，他們會收到財政部的資金，但聯準會不再將這筆資金拿來買債券，達到縮表的目的。

以 6 月份來說，聯準會共 210 億美元的公債到期，但是他們只再用 60 億美元買進新的債券，如此，就使他們在公債資產上減了 150 億美元，到 2.095 兆美元，是 2013 年 9 月以來的最低。

聯準會國債縮減規模 (圖表取自 wolfstreet.com)

另一個可操作的變化，就是調整債券的存續期間。在寬鬆貨幣時期，聯準會採用了「扭轉操作」策略，主要是透過賣掉短天期債券，買進長天期債券，以此壓低長期利率，聯準會在 QE2 及 QE3 時都採取了這樣的策略。

來到縮表的時期，聯準會開始反向「扭轉操作」，買進短債而賣出長債，儘管相對數量較少。但如果扭轉操作可以壓低長期利率，現在反向操作，理論上應能為長期利率具有推升的壓力。

丟棄 MBS

聯準會另一個資產 MBS 與普通的債券不同，持有 MBS 者是以每個月取得利息的方式獲得資金，在到期日時獲得所有剩餘的本金；又或者當房屋出售或再融資時，獲得資金的支付。目前聯準會手上的 MBS，有 95% 均為房產抵押，由 Fannie Mae、Freddie Mac 和 Ginnie Mae 發行並擔保，存續期間超過 10 年。

MBS 獲得的支付金額，會隨貸款利率的變動而變化，利率下降也可能促成屋主進行再次融資，償還掉舊的貸款，將本金轉給 MBS 的持有人。

因此，當去年 11 月利率來到多年高點時，12 份的再融資為 10 年來最低。但自此之後，. 抵押利率低迷，而且再融資申請量激增，這帶來了本金支付的流量飆升，給了聯準會活用此的機會。

這種情況下，聯準會 6 月大減了 230 億美元 MBS，總額剩 1.533 兆美元。這不僅是自 QE 以來最大的減量，甚至超過了原定 200 億美元的上限。

聯準會 MBS 縮減規模 (圖表取自 wolfstreet.com)

Richter 分析，聯準會操作的模式顯示，無論如何，聯準會迫切希望盡快擺脫 MBS，並且由今年稍後開始，他們將開始用政府公債取代 MBS。並且利用現在時機正好，而加快腳步。