〈長榮罷工〉罷工風暴17天落幕 用數字一文看完「五」夠虧

長榮航 (2618-TW) 空服員罷工行動，隨著 6 日的團體協約簽訂後，歷經 17 天的罷工終於落幕，這場罷工殺傷力十足，包含長榮航資方、工會勞方、旅行業、旅客、投資人等，全都損失慘重，《鉅亨網》幫讀者整理，這場台灣史上最長航空罷工，「五」夠虧。

長榮航罷工事件相關關鍵數字

1. 長榮航營收累計損失 30.2 億元，市值蒸發 35.3 億元。

2. 空服員年收入增加 3-4 萬元飛安獎金，但損失數十萬年終獎金與福利。

3. 旅行社總體損失估超過 18 億元。

4. 散客依規定最高可求償 250 美元，但許多旅客表明，實際損失遠超過此數字。

5. 股民投資人平均持有 1 張長榮航股票，虧損約 750 元。

長榮航人財兩失

長榮航空服員罷工在勞資簽訂團體協約後落幕，據統計， 17 天以來共取消 1439 架次、影響旅客近 28 萬人次，截至 7 日止，營運損失達新台幣 27.8 億元，在未計其他周邊損失情形下，累計營收損失估約 30.2 億元。

雖然長榮航罷工 6 日已順利落幕，但影響航班仍會持續到 19 日，甚至延伸到 22 日的部分航班也被取消，預估月底前運能將陸續恢復， 8 月將視組員調度及旅客需求做部分航班調整。

長榮航空總經理孫嘉明表示，空服員儘速歸隊後，公司會做好相關整頓，盡量把旅客爭取回來，讓航班盡早恢復正常，希望利用剩下的幾個月，來追落後的營收。

勞資雙方達成共識後簽下團體協約，其中包括「 3 年不罷工」，而前提是長榮不秋後算帳、沒有違反團協條款，且沒有打壓工會的狀況。

工會因小失大

勞資 6 日簽訂團體協約，長榮承諾提高飛安服勤獎金，短班每趟 300 元、越洋每趟 500 元，每位空服員平均年收約可增加 3-4 萬元，但卻輸掉了年終、優待票等福利，損失粗估數十萬至百萬不等，換算下來，待遇恐比罷工前還差。

根據團協內容，工會 3 年不能罷工，而工會原本提出的八大訴求，包含日支費、九大疲勞航線、勞工董事、國定假日 2 倍薪資、外籍組員不得超過 2 人，全都未列入。

長榮連日來因航班影響、停飛等造成虧損，向工會的非法罷工提出損害賠償， 1 天求償 3400 萬元，計 17 日共求償 5.78 億元，另外也針對工會祕書長、副祕書長與理事、監事等幹部一同附帶求償。

旅行業無妄之災

長榮罷工 17 天，總計影響 27 萬 8420 旅次，包括 1301 個旅行團。旅行社總體損失估計超過 18 億元，暑期旺季業績慘遭波及，不過，上周五已有 5 家旅行社獲得首波賠償。

旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁指出， 2 日有 5 家旅行社正式向長榮提出損失賠償，原本要求 1 周內撥款，但長榮展現誠意， 3 天內就收到轉帳通知，其他旅行社也將陸續申請賠款。

旅行業品質保障協會也呼籲政府，修改民法旅遊債編及旅遊定型化契約，因航空公司因素造成對旅客行程的影響，例如罷工、倒閉及停飛等，應列為旅行社免責條款。

旅客行程毀失血

長榮罷工首當其衝就是 27.8 萬名無法按照預定計劃的旅客，長榮官網公告，散客因航班延誤 6 小時以上衍生的必要食宿交通費用，可依相關單據申請上限 250 美元的合理補償。

但有不少旅客反應，實際損害遠高於長榮賠償上限的 250 美元，消基會表示， 2 周內將邀長榮、旅行社依歐洲聯盟相關條款、國內規範商議更高的賠償。

投資看走眼慘虧

長榮航 6/20 收盤價 15.6 元，開始罷工後股價一路走低， 7/5 收在 14.85 元，總計罷工 17 天，市值縮水 35.3 億元，投資人平均持有 1 張股票就虧損 750 元。

有投資人不滿表示，原本看好長榮航暑期旺季業績加持買進，但現在不僅投資股票賠錢，長榮航今年獲利恐有壓，明年更可能有不發股利的風險。