【馮冠華專欄】估計港股今天有望穩

7 月 9 日推介 - 信德（242）

1）昨天港股市況總結：恆指週一低開低走，指數低開 262 點後曾下跌 581 點，低見 28194 點，尾市跌幅輕微收窄，最終收報 28332 點，下跌 443 點並錄 4 連跌。成交金額按日上升 35% 至 757 億。港股通南下總成交額按日上升約 15% 至 83 億，流向轉為淨流入，金額約 6.5 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約 36 億。藍籌除金沙中國（1928）外，其餘 49 隻全軍覆沒，跌幅介乎 0.7%-4.1%。板塊方面，澳門博彩股表現較好。另外，安踏（2020）再被沽空機構狙擊，股價下跌逾 7% 並在下午停止交易買賣。



做空方面，佔大市成交上升至約 15.4%。牛熊證街貨最新比例為 68:32，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 68:32，重貨區方面，熊證仍在 29050-29099，牛證下移至 28050-28099。恆指期貨夜市收報 28406 點，上升 47 點，高水 75 點。港股 ADR 上升 28 點，相等於恆指 28360 點。

簡評：昨天 A 股下瀉逾 2%，一向被動的港股，自然劫數難逃。筆者綜合了己見及市場的各種解釋，下跌的原因包括：美聯準會減息降溫、美滙及美債息走強、大行發表看淡全球股市的報告、兩間投行結束部分業務、多隻本地細價股暴瀉、安踏被指造假影響氣氛、屠牛誘因，以及中港兩地均有新股集資令資金抽離市場等等。細看其他指標，只可說絕不討好；藍籌幾近全軍盡墨，強勢及防守型的領展（823）和煤氣（3）也不能幸免；另外，做空比率飆升，恆生指數更跌穿上週二上升時的起步點，以及北向資金放量淨流出等。

對後市仍看多的筆者，要自圓其說，確實不易；留意昨天中港股市均從低位有小反彈，且成交金額仍然偏低，是否真正轉弱仍有待觀察。盤後吉利（175）和 建滔集團（148）的盈警或再破壞大市氣氛，但執筆時美股低走而恆指夜期背馳略為回升，ADR 也見回穩，情況未似很壞，希望這不是筆者看多而產生的自我安慰想法吧！

昨天有大行報告上調澳門賭業股目標價，所持理據是自港珠澳大橋開通後，人流及中場博彩收入持續增長，這或可解釋金沙中國、永利（1128）、新濠（200）及美高梅（2282）均能逆市上升的原因。其餘兩隻，澳博（880）股價也接近持平而銀河娛樂（27）跌幅也少於大市。澳門博彩數據在 6 月是有所驚喜，而 7、8 月這暑假有憧憬也絕不為過。除此之外，昨天再回購股份的信德（242）也可關注。

2）美股上日市況總結：美股三大指數下挫，當中道指下跌 116 點或 0.43%；標指和納指則分別下跌 0.48% 及 0.78%。十年期債息上升至 2.048%。美滙指數也回升至 97.36。紐約期油最新報 57.58 美元。

3）個股訊息：丘鈦科技（1478）公布，6 月攝像頭模組銷售 3218.1 萬件，按月下跌 10.7%，按年則增長 65.2%。期內，指紋識別模組銷售 602.2 萬件，按月下跌 16.7%，按年減少 32.9%。（信報）

吉利（00175）發出盈警！集團預告，截至今年 6 月底止的上半年業績，初步估計所錄得的盈利按年減少約 4 成；而去年同期盈利則為 66.7 億元。吉利解釋，盈利減少主要由於中國市場汽車整體銷量下跌，而且跌幅超出預期，以及集團主動減少經銷商總庫存，因此對集團同期的銷量及利潤率產生負面影響。



另外，公司指 6 月總銷量 9.09 萬輛，按年跌 29%，上半年總銷量 65.2 萬輛，較去年同期減少 15%，為 2019 年全年銷量目標的 43%。公司同時下調銷售目標，指由於中國汽車整體銷量下跌超出預期，決定將原定全年銷量目標由 151 萬輛，下調 10% 至 136 萬輛。（經濟日報）

建滔集團（148）公布，預期截至 6 月底止，中期盈利將按年跌 60% 至 65%，去年同期股東應佔盈利 41.69 億元。至於建滔積層板（1888）稱，預期截至 6 月底止，中期盈利將按年下跌 30% 至 40%，去年同期股東應佔盈利 17.79 億元。兩家公司預期盈利下跌，主要由於去年同期市場處於供不應求的狀況，產品銷售單價基數為高，而今年上半年供需缺口收窄，部分產品銷售單價下跌。（信報）

澳優（1717）公布，收購雲養邦香港及雲養邦廣州各自餘下 40% 股權。其中，雲養邦香港交易總代價，包括首期代價 5638 萬元（人民幣，下同），將按每股 15.47 港元配發 411.83 萬股代價股份支付；其後代價視乎雲養邦集團截至 2021 年 12 月底止 3 個年度表現而定，上限為 1.8 億元。同時，該公司將以現金 682 萬元收購雲養邦廣州 40% 股權。完成交易後，該公司將持有兩間公司全部股權。（信報）

中國奧園（3883）發公告澄清，表明近日網上流傳的文章所列出的數字，完全欠缺根據，重申今年首 6 個月的未經審核合同銷售金額約 536.3 億元（人民幣，下同）。中國奧園表示，注意到近日在某社交媒體平台，有文章指稱，集團今年首 6 個月的累計合同銷售金額，可能為 257 億元，與集團本月初公布的數字有出入。（經濟日報）

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