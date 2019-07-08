外資避險買匯觀望聯準會降息 台幣盤中一度貶8.2分

在陸港股下跌衝擊下，台股指數今 (8) 日開平走低，盤中下跌 50 餘點，匯市也見台幣走弱，貶幅逐漸擴大，一度貶 8.2 分至 31.189 元，午盤兌 1 美元以 31.185 元暫收，貶值 7.8 分，台北外匯經紀公司成交值 4.4 億美元，法人指出，成交值不算太大，市場觀望聯準會動向氣氛濃厚，外資略有短線買匯避險意味。

央行已明確表示，6 月進場買美元還邀外資「喝咖啡」，使 6 月底外匯存底金額 4669.69 億美元，月增 25.35 億美元，創歷史新高。

不過，央行強調，外資若不投資股市就要求匯出，是否因央行態度積極，使外資接下來有意先匯出觀望，有待觀察台幣後續變化。

法人認為，非美貨幣包括台幣今日多呈現貶勢，主要是因最新公布的美國 6 月就業數據強勁，市場對 7 月底聯準會降息預期，從降息 2 碼改為 1 碼，在此預期下，部分外資轉為積極買匯，壓抑台幣表現，惟後市不確定性仍高，預料近期台幣匯率仍將在 31 元附近震盪。

美元指數最新報價彈升 0.47% 至 97.17，主要亞幣盤中多呈現貶值，韓元貶幅逾 0.35%，台幣貶 0.25%，星元和泰銖貶近 0.1%，人民幣在平盤左右整理，日圓略升值 0.1% 上下，顯示資金有短線避險意味。