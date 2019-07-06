紐約匯市 — 美元強彈！聯準會降息預期淡化 紐澳幣急挫

美國公布 6 月非農數據新增 22.4 萬人，遠高於市場預期之 16.5 萬人，淡化了聯準會 (Fed) 降息預期，美元指數強彈，一舉突破 97 的整數關卡，來到 3 周新高。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 表示：「整體而言，這是一份令人鼓舞的就業報告。而這份關鍵數據，將使得聯儲會降息幅度，低於市場預期的可能性大增」。

CIBC 的匯率分析師表示，就業報告的強勁，讓聯準會短期之內應不會有寬鬆舉措。不過，目前循環的擴張達到 10 年之久，這場史上最長的經濟成長已出現了一些裂縫，包括褐皮書與 PMI 數據都顯示，中美貿易戰帶來的負面影響。

因此，CIBC 分析師認為，後續影響的層面會逐漸擴散，聯準會在今年底以前仍非常有機會降息，因此，短期再度走強的美元，下半年仍可能再度趨貶。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

多數非美貨幣相對急挫，歐元、英鎊兌美元跌幅都達 0.5%，日圓同樣相對美元下挫 0.6%，而近期漲多的紐澳幣則跌幅更重，NZD/USD 下降 0.88% 至 0.6625，盤中一度貶破月線支撐；AUD/USD 盤中則一度下跌 0.9%，跌破 0.7 的整數關卡。

TDS 分析師認為，美債殖利率因降息預期淡化走高，相對澳洲已連續降息，利差差距擴大，澳幣短線上觀察月線的支撐，後續須留意澳洲經濟的在政策刺激效果後的表現。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週六 (6 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.24。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1223 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2522 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6979 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3081 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.45 日圓。