〈觀察〉全台房市交易緩增 但這個成交「魔術數字」仍難點亮

依最新統計顯示，全台房屋移轉數至 5 月止為 11.7 萬棟，估全台移轉數今年約達 28.5 萬棟，就此數據解讀，全台房市成交量能連 3 年溫和反彈，但推升價格力道極為有限，受到房市供給量持續增加影響，今年仍見不到 10 年平均移轉量 30 萬棟水準，這也是房市重要指標「魔術數字」。

30 萬棟是房市普遍判斷是否復甦的關鍵數字，自台灣內政部 1991 年有統計以來，至 2014 年房市反轉前，24 年來，僅 2 年買賣棟數低於 30 萬棟，其他大多在 35 萬棟以上，最高達 50 萬棟。

外商商仲戴德梁行董事總經理顏炳立及潤泰新 (9945-TW) 董事長簡滄圳都指出，今年下半年全台房市交易量會微幅增溫，簡滄圳以「量增價穩」形容；顏炳立則估全台今年買賣移轉棟數可達 28.5 萬棟，不過交易價格仍是緩跌。

以顏炳立全台 2019 年房屋賣買移轉棟數估計來看，為全台房市交易連續 5 年來低於 30 萬棟水準，雖較 2018 年 27.8 萬棟微幅增加約 2.5%，但增幅明顯較去年 4.5% 低，主要在於房地產市場現況為剛性需求，實質上沒有見到追價買盤。

此房市交易預估數據，顯示今年全台房市已走過過去 4 年的急跌格局， 交易活絡並沒有快速提升，就房價來看，2019 年仍以「成交量緩升、成交價緩跌」為主，但供給量持續攀升，對市場仍具殺傷力；以今年上半年全台房市實際交易價格來看，仍無見到房價反彈、回升。

房市買賣移轉數是重要指標之一，價量關係上，成交量越高代表市場愈活絡，也就是「量先價行」的指標意義，在商仲業者眼中，30 萬棟的成交量是基本門檻，全台全年成交買賣移轉棟數不到 30 萬棟，就是代表緩跌格局，超越 30 萬棟才算進入盤整。

今年底的總統大選前也是干擾房市交易因素，加上美中貿易戰未解，市場對總體經濟衰退的疑慮，引發消費市場觀望氣氛；相反的，今、明年全台房市供給量節節攀升，也造成市場賣壓更重，且買方觀望的重要原因。