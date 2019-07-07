〈觀察〉潤寅為何能騙倒13家銀行？ 銀行三大致命疏失釀詐貸風暴

週金融圈熱議話題，莫過於有 37 年歷史的老牌貿易商潤寅實業，以虛假應收帳款向 13 家銀行申貸近 80 億元資金後人去樓空，讓銀行被迫吞下呆帳損失，探究銀行遭企業倒帳原因不外乎：對老客戶戒心鬆散，加上察覺異狀時未能第一時間止血又被潤寅祭出高利率所誘，讓潤寅輕鬆靠少許利息鉅額詐貸得逞。

潤寅實業實收資本額僅 3 億元，可以用少許擔保品跟銀行融資近 80 億元資金，財務槓桿之大令人咋舌，關鍵在潤寅靠著應收帳款向銀行申請融資，由於潤寅往來客戶幾乎都是信評良好的知名的上市櫃企業，加上應收帳款融資利率 3% 以上，銀行角色類似金流服務，只要查核交易紀錄真為，不必費心研究產業動態，在低利率時代對銀行來說可說是筆難得的好生意，沒道理不做這筆生意。

由於潤寅是國內老牌貿易商，往來客戶又是赫赫有名的知名企業，在銀行眼中堪稱信用風險低的好客戶，加上應收帳款融資屬於金流服務，通常不必設定抵押擔保品，加上潤寅往來客戶多是福懋、建大等信評好的知名企業，通常在龐雜的交易資料中，銀行只要抽查幾張交易資料屬實，都會放行核貸，也讓企業找到機會夾雜假資料蒙混過關。



所謂應收帳款融資主要是由潤寅向銀行融資，再由潤寅客戶負責還款，某家曾與潤寅往來的銀行說，會與潤寅終止往來原因在於，每次還款並非由潤寅客戶還款，而是由潤寅親自到分行還款，懷疑潤寅有以債養債嫌疑，但潤寅卻無法清楚說明，因而斷然與潤寅終止往來。

銀行界人士說，很可能潤寅當時就有資金周轉的問題，只是近年碰上美國制裁伊朗，導致潤寅資金遭凍結，資金軋不過來因而衍生這宗捲款潛逃風暴。

據了解，過去也有銀行發現每次都由潤寅親自還款而非其客戶，有違交易常理，曾經試圖要求對潤寅提高利率逼其知難而退，但潤寅卻是一口氣爽快答應銀行調漲利率要求，願意多付利息，爭取銀行支持融資，終讓銀行對閏寅失去戒心，得以用少許利息成功詐貸。