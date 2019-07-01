〈房產〉上半年房市買氣溫和成長 全台六都交易量年增6.6%

全台六大都會區今 (1) 日分別公布 2019 年 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計 1 萬 9127 戶，年增 6.6%，但統計顯示， 6 月六都買賣移轉棟數，皆較上月衰退，平均月減 13%，較去年同期成長 2 %，其中新北市 6 月移轉量為 4992 棟，月減 10.8%，年減 11.3%，是六都交易量與去年同期相比，唯一衰退的都會區。

全台六都區 6 月移轉棟數，合計月減 13%，其中台北市月減 11.3%，新北市月減 10.8%，桃園市月減 6.4%，台中市月減 20 %，台南市月減 13.8 %，高雄市月減 16 %。

與去年同期相比，六都交易量平均成長 2%，除了新北市衰退 11.3%，其他都會區皆較去年同期成長，其中台北市年增 10.3%，桃園市年增 10.2%，台中市年增 0.7%，台南市年增 6.8%，高雄市年增 12%。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，六都 5 月交屋、移轉潮，助長房市交易量墊高比較基期，6 月受到美中貿易戰升溫，民眾購屋意願轉趨觀望，房市買盤回歸理性，較 5 月相比交易量也衰退；不過與去年同期相比，六大都會區交易量仍有 2% 的成長，尤其台北市、桃園市及高雄市都較去年成長超過 10%，房市溫和復甦。

進一步觀察今年上半年六都買賣移轉棟數，平均年增 6.6%，除台北市年減 0.1% 與去年持平外，新北市年增 2.1%，桃園市年增 7%，台中市年增 5.5%，台南市年增 7.1%，高雄市年增 20.1%，房市買氣持續回溫。

台北市 6 月房屋買賣移轉量為 2432 棟，月減 11.3%，以行政區來看，包括大安區、北投區、萬華區及中正區交易量衰退幅度較大，都有 2 成以上的衰退幅度，不過與去年相比，台北市則有 10.3% 的成長；謝志傑表示，北市上半年房市交易量與去年大致持平，在沒有大量交屋的帶動下，中古屋市場買氣維持熱絡。

新北市 6 月的移轉量為 4992 棟，月減 10.8%，年減 11.3%，是六都中交易量與去年同期相比唯一出現衰退的都會區，謝志傑說，主因為去年 6 月板橋區出現大量交屋，移轉量高達 1440 棟，大幅拉高基期所致，以上半年來看新北市尚有 2.1% 的成長，買氣溫和成長。

台中市 6 月的房屋買賣移轉數量為 3314 棟，月減 20%，是六都中較上月衰退最多的區域，謝志傑說，主要是台中市 5 月份在西屯區、北屯區、北區、南屯區及南區有交屋潮墊高基期所致，若以上半年來看，台中市仍有 5.5% 的成長。

而高雄市 6 月房市交易量為 3047 棟，與上月相比衰退 16%，謝志傑表示，高雄市交易量自今年 3 月來到 3808 棟高點後，已連續 3 個月呈現月衰退的局面，顯示高雄房市在九合一大選後帶動的買氣逐漸轉為理性。

房仲業者調查顯示，今年上半年的全台房市移轉棟數推估約 14-14.3 萬棟，較去年同期增加 3-5％，不過在中美貿易戰與總統大選白熱化二個因素下，民眾購屋意願恐轉趨保守觀望，放緩購屋腳步，交易量不易過度樂觀，推估全年交易量約在 28-29 萬棟，年增率 1-5％。