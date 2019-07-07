〈觀察〉被動元件熬過寒冬 靜待需求浮現迎春天

被動元件第 3 季價格跌幅收斂，不過大部分業者坦言，目前依然沒有看到較長期穩定的需求，稼動率也未出現明顯回升，目前下半年看法還是保守，認為營運要出現比較明顯的回溫，還是得觀察需求狀況。

去年下半年開始，原本供需緊俏的被動元件市場，在終端需求放緩下，出現反轉，無論是下游組裝代工廠、還是通路經銷商，都是滿手庫存，拉貨動能趨緩下，也導致被動元件價格走跌修正。

不過，進入今年下半年後，被動元件價格跌幅逐漸收斂，業者透露，第 3 季 MLCC 跌幅跟第 2 季相比，已經收斂至 10% 左右，晶片電阻更是有止跌的跡象。目前 MLCC 價格也只是優於 2017 年下半年起漲時的水準，晶片電阻更是重回起漲點。

但市場人士認為，目前價格修正暫緩，除了下游持續去化庫存外，主要還是整理時間拉長，並不完全代表需求浮現。

業者也坦言，雖然第 3 季進入旺在美中貿易戰持續下，客戶也嚴控庫存，還沒有看到長期、穩定的訂單，主要還是以短期的急單為主。觀察國內幾家被動元件廠商，目前稼動率依照產能規模不同，大約落在 4-7 成之間，尚未出現較為明顯的回升。

且第 4 季邁入傳統淡季，業者認為，價格是否進入有撐或是進入新一波修正，要觀察貿易戰發展及終端需求狀況，不過，隨著 5G、AI、車用電子等需求攀升，且日廠預計將陸續退出標準品市場，業者依舊樂觀看待長期展望。