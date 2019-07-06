〈美中關稅戰一週年〉股價好慘 依賴中國的跨國公司遭市場懲罰

進入中貿易戰一周年，美股創下新高，然而回顧這一年各家公司股票表現，全球的跨國企業若在中國擁有重要的業務，表現似乎都遭到懲罰般落後於沒有與中國業務往來的公司。

日經統計了全球前 300 大市值的企業，以美元為基準，對照他們在 2018 年 6 月，也就是中美貿易戰之前的股價表現。

統計結果顯示，在中國市場銷售佔整體 20% 以上的跨國企業，一年來股價只上漲 1%。但在中國銷售額低於 5% 的公司，整體股價則平均上漲 8%。

美國的記憶體領導大廠美光科技 (MU-US)，這段期間股價下挫了 26 %，而公司在中國的銷售額佔整體比重高達 57%。半導體公司輝達 Nvidia (NVDA-US) 在中國業務佔 23%，股價亦下跌 31%。韓國海力士 (SK Hynix) 也同樣下挫 22%，其在中國的營業額佔比達 38%。

這些公司遭到市場拋售，因預期他們將受到美國限制中國華為技術所帶來供應鏈的影響。

相對的，與中國市場關係較小的公司，則表現突出。美國製藥大廠默克 Merck (MRK-US) 在中國的業務比重僅 5%，這段期間股價上漲了 38%。(各家公司在中國銷售比重根據 QUICK FactSet 數據估算)

在國家股市部分，根據日經統計，與中國貿易往來較高的國家如韓國、台灣，在這段期間股價呈現下跌。相對的，巴西、印度等則呈現上漲。

SMBC Nikko 證券分析師 Kota Hirayama 表示，市場擔心中國與美國貿易戰將影響周邊的相關國家，包括中國企業可能藉周邊國洗產地，或者導致外資撤離等，使得台灣和韓國等國家股價下跌。

目前中美雙方在 G20 會議後，同意重啟談判，投資人對於中國相關性高的公司又再度提起興趣。有跡象顯示，投資人在 G20 後正買回這類型的股票。

Sumitomo Mitsui 資產管理公司 Masahiro Ichikawa 仍提醒，目前還不清楚中國與美國雙方到底談了些什麼協議，未來美國上調關稅的風險仍然存在。