土耳其突撤換央行總裁 里拉週一大貶逾2%

土耳其總統厄多安 (Tayyip Erdogan) 週六 (6 日) 無預警撤換央行總裁，引發市場憂慮央行的獨立性，以及未來降息力道將高於預期，亞洲時間週一早盤，里拉兌美元匯率一度逾 3%。

截至新加坡時間今 (8 日) 上午 8:54，里拉匯率跌 2.1%，至 1 美元兌 5.7487 里拉，今天早盤一度觸及 5.8247。

美元兌里拉匯率 (圖表取自 tradingview)

厄多安 6 日做到美國總統川普一直想做的事，開除了央行總裁 Murat Cetinkaya，由副手 Murat Uysal 取代，原本依任期 Cetinkaya 應任職到 2020 年。

原本幾週後土耳其央行就將做出利率決議，外界憂慮臨時撤換總裁，恐削弱央行的獨立性，也使降息幅度可能高於預期。

據官員透露，在開除命令後的閉門會議上，厄多安告訴內閣，政府官員應該支持他的理念，而高利率會導致通貨膨脹。官員說，厄多安還威脅，如果任何人違抗政府經濟決策，都會面臨後果。

此前厄多安一再呼籲降息，但央行並未接受，央行自去年 9 月以來，就一直將基準利率維持在 24%，以支持當前陷入困境的里拉匯率。

批評人士指出，此舉表明厄多安掌控土耳其貨幣政策，未來可能會見到一段時間的快速降息。

去年，里拉兌美元匯率下跌近 30%，通脹率飆升至 25%，厄多安出人意外地認為，通膨高是由於利率過高所推動的。