紐約匯市 — 擔憂經濟！日圓走揚 英鎊創下兩周新低 美元漲勢走軟

美元指數震盪

美國公布 6 月小非農 ADP 數據僅新增 10.4 萬人 大幅低於市場預期，同時，5 月貿易逆差也較市場預期的擴大至 555 億美元，創 12 月以來高點。PMI 非製造業指數同樣低於預期，其中雇用意願與新訂單分項指數，都較前月滑落。

經濟數據接連出現不如預期的情況，市場擔憂經濟放緩，預期本周五即將公布的非農數據可能不太樂觀，提高了對 Fed 降息的期待，也對美元的漲勢潑了冷水。周三 (7/3) 美元指數在震盪之後，維持在平盤格局，令先前的上漲趨勢受到壓抑，指數守在月線上。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

英鎊創兩周新低

英鎊兌美元持續下挫。英國公布 6 月 Markit 服務業 PMI 僅 50.2，低於市場預期之 51，也低於前期值。企業在報告中指出，客戶需求明顯減弱。英鎊聞訊下跌，不僅為連續第三天走貶，亦創下兩周新低。

市場分析師認為，英鎊目前趨勢仍然向下，本周可能因美國放假而降低波動度，但後續支撐的動能尚未明顯，在英國無序脫歐的可能性越來越高後，需觀察後續對經濟方面的影響，英鎊仍有可能再挑戰 6 月中的前波低點。

GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)

日圓相對升值

日圓相對美元升值。USD/JPY 盤中價位一度來到 107.53，創一周新低。市場對經濟擔憂再度推升日圓，分析師認為，美國假期期間若出現波動，市場可能對日幣的需求提高。此外，分析師預期，日本央行在 7 月 30 日的貨幣會議上，將可能改變對經濟前瞻的看法，因目前為止看來，日本要達到其通膨水準的目標是更加艱難。

USD/JPY 日線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (4 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 96.78。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1277 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2574 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7031 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3056 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.79 日圓。