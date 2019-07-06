美股盤後 — 非農意外強勁淡化降息預期 三星再次殞落晶片股跌

週五 (5 日) 最新非農就業報告結果意外強勁，淡化了聯準會降息預期，三星財報再次疲弱，導致晶片股集體收低，拖累美股四大指數同步下滑，道瓊結束連續四個交易日上揚。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 43.88 點，或 0.16%，收 26922.12 點。

那斯達克指數下跌 8.44 點，或 0.10%，收 8161.79 點。

標普 500 指數下跌 5.41 點，或 0.18%，收 2990.41 點。

費城半導體指數下跌 8.79 點，或 0.60%，收 1461.70 點。

標普 11 個主要板塊僅 4 個板塊上揚，金融、通訊領漲，醫療保健與房地產板塊領跌。(圖片：finviz)

三星第二季初步財報獲利恐蒸發逾半，拖累半導體類股集體下跌，NVIDIA (NVDA-US) 下挫 1.55%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.78%；美光 (MU-US) 下跌 0.43%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.91%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.20%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.31%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.088%；臉書 (FB-US) 下跌 0.41%。

非農就業報告優於預期，美債殖利率上揚，激勵金融股集體上漲。高盛 (GS-US) 上漲 0.90%；花旗 (C-US) 上漲 0.78%；摩根士丹利 (MS-US) 上漲 0.50%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.69%。

與此同時，強勢美元橫空出世，促使黃金股下跌，巴里克黃金 (GOLD-US) 下跌 0.44%；紐蒙特黃金公司 (NEM-US) 下跌 0.88%。

台股 ADR 漲跌互見。日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.24%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.02%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.99%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

華爾街分析

週五 (5 日) 美國 6 月非農就業人數增長 22.4 萬人，遠優於預期的 16.5 萬人，創 1 月以來的最大單月增幅，淡化聯準會可能降息的預期，三星疲弱的財報影響，美股四大指數週五集體下滑。

聯準會將在 7 月 30 日至 31 日的會議結束時宣布最新政策決定，週五非農就業報告結果發布後，CME 集團的 FedWatch 工具仍顯示，市場預計聯準會 7 月降息一碼 (0.25％) 可能性超過 95%，但降息二碼的預期淡化了。

Smith Capital Partner 投資者 Lindsay Bernum 表示：「市場馬上重新定價，我不認為必須根據這份報告而調整降息預期 25 個基點，但在月底前還有些數據有待我們去消化。」

Exchange Bank of Canada 外匯策略主管 Erik Bregar 表示：「市場進行降息的交易已有一段時間了。那就是買黃金，買債券，這些事情永遠不會一帆風順。」

Erik Bregar 解釋：「強勁的就業數據不足以阻止聯準會降息，看看世界各地的債券市場，就會發現它們都在擔心一些事情。我不認為各國央行有勇氣與債券市場唱反調。」

Acquirers Funds 創始人兼投資組合經理 Tobias Carlisle 表示：「牛市的最後、也是最好的希望是，聯準會會採取一些降息措施，所以他們似乎在密切關注聯準會，聯準會也在關注市場。」