美股盤中─就業報告強勁 降息希望消退 道瓊大跌逾230點

美國股市週五中場下跌，道瓊一度下跌逾 230 點。強勁的就業報告，削弱了聯準會 (Fed) 放寬貨幣政策的希望，為股市帶來利空。

台北時間 23:43

道瓊工業平均指數下跌 132.68 點或 0.49% 至 26833.32。

Nasdaq 指數下跌 51.34 點或 0.63% 至 8118.89。

S&P 500 指數下跌 18.96 點或 0.63% 至 2976.86。

美國公布 6 月新增就業 22.4 萬人。分析師預估為增加 16.5 萬人。美國 5 月新增就業僅 7.5 萬人，讓人意外。

分析師說，就業數據強勁，現在真正的議題是，這項數據對市場反應的 Fed 於 7 降息，有何影響。

今日就業報告公布後，債券殖利率上升。10 年期債券殖利率報 2.04%。2 年期債券殖利率上升至 1.88%。因利率上升，銀行股上漲。花旗，美國銀行，摩根大通與富國銀行股價均上漲。

近來，投資人紛紛預期 Fed 將於本月稍後降息。CME 的 FedWatch 工具顯示 7 月降息機率為 100%。

上個月，Fed 亦說，將採取適當行動，維持目前的經濟擴張。

但週五的就業報告，減緩了放寬貨幣政策的預期。CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期降息 50 基點的機率，由 29% 下降到了 9%。但預期降息一碼的機率則由 70.8% 上升到了 91%。

分析師說，7 月降息 50 基點幾乎已不可能。但市場仍反應 7 月底前，將降息一碼。

儘管週五下跌，美國股市本週仍可能大幅上漲。本週以來，道瓊與 S&P 500 均上漲逾 1%，Nasdaq 大漲 2.1%。