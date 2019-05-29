拜外資所賜 泰銖成5月表現最佳新興市場貨幣

美中貿易緊張局勢下，新興市場貨幣多數受創，不過泰銖並不在其中。據《彭博》報導，在國外資金持續流入債券與股市之下，泰銖成為 5 月迄今表現最好的全球新興市場貨幣。

美元兌泰銖週三 (29 日) 報 31.83，自 5 月以來，泰銖上漲 0.3%，是新興市場唯一的贏家。市場猜測泰國將在 MSCI 新興市場指數的權重增加，從而幫助資金的流入。

週二外資淨買入 125 億泰銖 (3.93 億美元) 的泰國股票，是自 2012 年以來的最大單日流入金額。據泰國證交所數據，外資約占泰國證券交易的 79%。

外資趕在 MSCI 權重調整前進入泰國 (圖表取自彭博)

外資本月份在債券也轉為淨買入，是去年 11 月以來的首次。

在此之前，由於今年 3 月泰國大選後的政治僵局，與股息流出的季節性逆風，讓上個月泰銖表現不佳，但隨著貿易緊張局勢升溫，泰國反而因為相對穩定的局勢，在貨幣上獲得助益。

近來正值美國準備公布半年匯率報告，為免被列為觀察名單，甚至成為匯率操縱國，市場預期泰國央行對升值將少有動作。而最新公布的名單中，泰國也未名列其中。

東京瑞穗銀行新興市場貨幣交易員 Yasuhiro Nakamura 表示，對泰銖來說，今年 5 月是個好月份，其政治不確定性已有所緩和，而外資也因應 MSCI 重新調整。此外，還有一些猜測，認為央行不會積極干預匯率，泰國的基本面非常穩定，這都有助提振泰銖的表現。

如果到本月底結束，泰銖兌美元以升值結束，將是過去 10 年以來，泰銖第 2 次在 5 月份收漲。