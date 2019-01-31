亞洲新興市場最強貨幣泰銖一月大漲4.1% 歷史經驗：二月漲勢不歇

去年亞洲新興貨幣中表現最好的泰銖，今年維持漲勢不墜，元月泰銖兌美元再度上漲 4.1%，如果歷史經驗可以作為先行指標的話，泰銖 2 月仍有很大的上漲機率。

泰銖元月上漲 4.1%，主要受到內外利多簇擁。外資元月購買泰股 2.56 億美元，創下 2016 年 9 月以來最大買超金額；2014 年九月以來，泰國的月度經常帳戶一直處於盈餘狀態，據彭博社對經濟學家的一項調查顯示，去年 12 月的經常帳盈餘更可能從 11 月的 16 億美元擴大至 35 億美元。

從經濟面來看，泰國 12 月通貨膨脹率 0.4％，是 2017 年以來的最低漲幅；該國財政部預估 2019 年經濟成長 4％，出口預計將成長 4.5％；2019 年，泰國遊客人數將達到 4110 萬人，創下歷史新高，都使得泰銖的前景充滿樂觀。

此外，美國聯準會放緩升息步伐，衝擊美元漲勢；而中美貿易戰緊張可能緩解，也使得市場風險偏好升溫。

Krung Thai Bank Pcl 的首席策略師 Jitipol Puksamatanan 表示，強勁的外國直接投資、油價下跌帶來的經常帳盈餘及通膨疲軟，使得泰銖具有支撐力道，並預期泰銖將會繼續跑贏大盤。

Jitipol 預期泰國央行下半年再次升息，相對於聯準會可能暫停收緊貨幣政策，更有利於泰銖走勢，預期年底前，泰銖兌美元將上漲至 31。周四盤中泰銖兌美元來到 31.262。

今年一月，泰銖兌美元已大漲 4.1%，時序將進入二月，而在過去的九年中，有八年泰銖在二月都呈現漲勢，如果歷史經驗可以作為先行指標的話，二月泰銖走勢依然樂觀。

不過，泰銖仍存在一些風險，ING Groep NV 經濟學家 Prakash Sakpal 認為，在經濟 4 年多的軍政府統治後，2019 年的大選，可能帶來不確定性，影響泰銖走勢。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 亞洲金融市場研究負責人 Michael Every 也不看好泰銖，提醒泰銖和人民幣泰銖的連動性，若人民幣下跌，泰銖恐怕也將跟者下跌，而且大選過後，新政府將會花更多的錢，從而減少經常帳盈餘，預期今年底泰銖兌美元將跌到 33.7。