中國堅持要求：美國需取消全部加徵關稅

中國繼續強調，美國取消對中國商品加徵的全部關稅是達成貿易協議的一個條件。

一個與中國官媒相關的知名中國部落格週五 (5 日) 表示，如果不這樣做，談判可能會「再度出現反覆」。這呼應了中國商務部在每週例行新聞發布會上的言論。

雖然美國總統川普和中國國家主席習近平上個月同意重啟磋商，美國暫停加徵新的關稅，但雙方目前還沒有宣布面對面磋商的計畫 。

「如果雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消， 」中國商務部發言人高峰週四表示。 「中方對此的態度是明確的、一貫的。 」

根據《經濟日報》以筆名創建的微信帳號「陶然筆記」的評論文章，取消全部加徵關稅是「重中之重」 ，在貿易磋商中，中方的這個立場不會有任何改變。

一些美國官員堅持，即使在達成協議後也要保留部分關稅，以此確保協議的執行。

5 月份談判破裂時，中國提出了在貿易協議中必須得到解決的三個核心關切。除了取消全部加徵關稅外，還有貿易採購數字要符合實際，以及改善文本平衡性。

根據陶然筆記的評論文章，採購美國農產品是中國「特有的談判籌碼」 ，任何進口都將取決於談判是否建立在平等和相互尊重的基礎上。

中國顯然正在考慮購買少批量美國農產品以示善意，但到目前為止並沒有美國總統川普所言中國承諾會「大量」購買的跡象。

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